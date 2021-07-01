أسهل طريقة عمل البسبوسة المرملة بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ لا يقاوم

تعد البسبوسة من اشهي وألذ الحلويات الشرقية سهلة التحضير، التي يعشقها الجميع، وتتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة بالسكر، بسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالزبادي، وغيرها من الكثير من الأنواع، واليوم سوف نقدم لكم وصفة سهلة ولذيذة لإعداد البسبوسة بالزبادي بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في مطبخ الجميع. مكونات عمل البسبوسة بالزبادي مكونات عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة كوب ونصف من السميد.

كوب ونصف من السكر.

كوب متوسط من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من البكنج بودر.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم. مكونات الشربات كوبان من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي أولا قومي بإعداد الشربات، ضعي الماء والسكر في وعاء على النار حتى يغلي، ثم ضيفي الفانيليا وعصير الليمون.

قومي بإشعال الفرن حتى يسخن، وبعدها ابدئي في تحضير البسبوسة.

في إناء عميق، ضعي السميد، السمنة وامزجيهم جيدًا دون عجن، ثم ضيفي السكر، الزبادي، البيكنج بودر بالإضافة إلى جوز الهند المبشور.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس بواسطة ملعقة خشبية.

في صينية من الألومنيوم مسطحة، ادهنيها بالسمنة ثم افردي خليط البسبوسة بها.

وبعد ذلك بللي أصابعك بالماء، وقومي بدهن وجهة البسبوسة قبل إدخالها الفرن.

بعد ذلك، ادخلي البسبوسة الفرن سابق التسخين لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام التسوية، على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة.

اخرجي صينية البسبوسة من الفرن، وصبي عليها الشربات الساخن جدًا، ويمكنك إضافة بعض القشطة إلى وجهة البسبوسة، أو بعض من المكسرات أو الكريز.

قومي بتغطية الصينية، واتركيها تبرد تمامًا.

بعد أن تبرد البسبوسة تمامًا، قومي بتقطيعها بالشكل المفضل لك وقدميها مع العصير. طريقة أخري لعمل البسبوسة بالزبادي طريقة إعداد البسبوسة بالزباديطريقة أخري لعمل البسبوسة بالزبادي توجد عدة طرق أخرى سريعة لعمل البسبوسة بالزبادي، من هذه الطرق : أحضري كيس بسبوسة من محل بيع الحلويات، ثم أضيفي إليه الزبادي، والزبدة.

جهزي صينية التسخين، عن طريق التأكد من انها جافة تمامًا، ودهنها بملعقة سمن.

ضعي خليط البسبوسة بالزبادي في الصينية.

يمكنك إضافة القليل من جوز الهند أو السوداني على سطح البسبوسة.

اتركيها حتى تمام التسوية، قن ثم تقدم باردة. عوامل نجاح البسبوسة البسبوسة لا يتم عجنها.

لابد أن يكون الشربات ساخن جدًا والبسبوسة أيضًا ساخنة جدًا.

عدم تقطيع البسبوسة وهي ساخنة. عوامل نجاح البسبوسة الوسوم

تعد البسبوسة من اشهي وألذ الحلويات الشرقية سهلة التحضير، التي يعشقها الجميع، وتتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالمكسرات، بسبوسة بالسكر، بسبوسة بالقشطة، وبسبوسة بالزبادي، وغيرها من الكثير من الأنواع، واليوم سوف نقدم لكم وصفة سهلة ولذيذة لإعداد البسبوسة بالزبادي بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في مطبخ الجميع. مكونات عمل البسبوسة بالزبادي مكونات عمل البسبوسة بالزبادي مكونات البسبوسة كوب ونصف من السميد.

كوب ونصف من السكر.

كوب متوسط من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من البكنج بودر.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم. مكونات الشربات كوبان من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي أولا قومي بإعداد الشربات، ضعي الماء والسكر في وعاء على النار حتى يغلي، ثم ضيفي الفانيليا وعصير الليمون.

قومي بإشعال الفرن حتى يسخن، وبعدها ابدئي في تحضير البسبوسة.

في إناء عميق، ضعي السميد، السمنة وامزجيهم جيدًا دون عجن، ثم ضيفي السكر، الزبادي، البيكنج بودر بالإضافة إلى جوز الهند المبشور.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس بواسطة ملعقة خشبية.

في صينية من الألومنيوم مسطحة، ادهنيها بالسمنة ثم افردي خليط البسبوسة بها.

وبعد ذلك بللي أصابعك بالماء، وقومي بدهن وجهة البسبوسة قبل إدخالها الفرن.

بعد ذلك، ادخلي البسبوسة الفرن سابق التسخين لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام التسوية، على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة.

اخرجي صينية البسبوسة من الفرن، وصبي عليها الشربات الساخن جدًا، ويمكنك إضافة بعض القشطة إلى وجهة البسبوسة، أو بعض من المكسرات أو الكريز.

قومي بتغطية الصينية، واتركيها تبرد تمامًا.

بعد أن تبرد البسبوسة تمامًا، قومي بتقطيعها بالشكل المفضل لك وقدميها مع العصير. طريقة أخري لعمل البسبوسة بالزبادي طريقة إعداد البسبوسة بالزباديطريقة أخري لعمل البسبوسة بالزبادي توجد عدة طرق أخرى سريعة لعمل البسبوسة بالزبادي، من هذه الطرق : أحضري كيس بسبوسة من محل بيع الحلويات، ثم أضيفي إليه الزبادي، والزبدة.

جهزي صينية التسخين، عن طريق التأكد من انها جافة تمامًا، ودهنها بملعقة سمن.

ضعي خليط البسبوسة بالزبادي في الصينية.

يمكنك إضافة القليل من جوز الهند أو السوداني على سطح البسبوسة.

اتركيها حتى تمام التسوية، قن ثم تقدم باردة. عوامل نجاح البسبوسة البسبوسة لا يتم عجنها.

لابد أن يكون الشربات ساخن جدًا والبسبوسة أيضًا ساخنة جدًا.

عدم تقطيع البسبوسة وهي ساخنة. عوامل نجاح البسبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة عمل البسبوسة المرملة بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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