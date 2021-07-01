مفعول خيالي لكريم النشا والفازلين لتبييض الوجه ضعيه قبل النوم هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك

تواجه معظم الفتيات مشكلة كبيرة في وقتنا هذا وهو إرتفاع أسعار مستحضرات التجميل، ولهذا تبحث كل فتاة وسيدة عن اقوى الماسكات التي تعتني وتهتم بالبشرة لعلاج الكثير من المشاكل، ولكن المشكلة الوحيدة التي تتمني كل الفتيات أن تعالجها دون أي ضرر أو تأثير سلبي هي تفتيح وتبييض البشرة، فقد تعددت الماسكات أو الخلطات ولكن الأختيار الجيد أو المناسب هو العثور جيدا علي ماسك يحتوي علي مكونات طبيعية وكل مكون منها له فوائد كثيرة بالنسبة للوجه وتفتيحه.

حيث نجد أن ماسك النشا والفازلين من الماسكات أو الوصفات السحرية التي تساعد بشكل كبير في تبييض الوجه بشكل غير مسبوق، ونتيجة هذا الماسك تظهر في خلال أسبوعين فقط بمعني أن عند وضع ماسك النشا والفازلين علي الوجه حوالي أربع مرات سوف تحصلي علي بياض للبشرة بطريقة مدهشة وغير ذلك تحصلي علي بشرة نقية وصافية ومشرقة.

ماسك النشا والفازلين لتبييض الوجه

المكونات :

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نبدأ بتجهيز إناء عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء ويتم وضع هذا الإناء علي النار وتكون متوسطة، ثم نضع علي الإناء غطاء مناسب حتي يتم غليان الماء في وقت قصير، وبعد غليان الماء نحضر طبق ويفضل أن يكون طبق زجاجي ويتم وضعه علي الإناء الذي به الماء المفلي.

نضع في الطبق الزجاجي ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبيعي، ونتركه في هذا الطبق حتي يذوب تماما ويكون قوامه سائل وتسمي هذه العملية بإسم حمام مائي.

وبعد أن تم ذوبان الفازلين جيدا نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ونقوم بمزج المكونات الثلاثة مع بعضهم.

ثم نترك هذا المزيج فترة من الوقت حتي يبرد تماما، وبعد ذلك يتم وضع مزيج الفازلين مع النشا والعسل علي الوجه، ويتم تركه لمدة عشرون دقيقة تقريبا.

ثم بعد هذه المدة نقوم بغسل الوجه بطريقة جيدة بإستخدام الماء الدافئ، ولكي تحصلي علي تفتيح للبشرة بشكل طبيعي وفي وقت قصير قومي بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير

تبييض الوجه من أهم الأشياء التي تسعي إليها كل فتاة فهي دائما تبحث عن أحدث واقوي الخلطات السحرية التي تساعد علي تبييض الوجه في وقت سريع، فقد توجد خلطة قوية جدا تفتح لون البشرة بشكل مذهل وهي خلطة الفازلين والنشا، وذلك عن وضع ملعقتان كبيرتان من الفازلين مع ملعقتان كبيرتان من النشا بالإضافة إلي ملعقتان كبيرتان من ماء الورد، حيث نقوم بوضع الفازلين في طبق ونضعه داخل الفرن حتي يذوب تماما، ثم نضع النشا وماء الورد ويتم مزجهم جيدا وبعد ذلك نضع هذا المزيج في عبوة فارغة، ويتم إستخدامه يوميا من خلال وضعه علي الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.