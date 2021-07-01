إزالة شيب الشعر نهائياً وللأبد بوصفة طبيعية من مطبخك بمكون واحد فقط، وصفة اليوم هي وصفة تحتوي على مكونات تعمل على صبغ الشعر بشكل طبيعي تماماً، وتناسب جميع أنواع الشعر للتخلص من تلك المشكلة إلى الأبد، وهي وصفة الباذنجان للتخلص من الشعر الأبيض وذلك لأن الباذنجان يساعد على تغميق لون الشعر كذلك يزيد من لمعانه ونعومته أيضاً.

إزالة شيب الشعر نهائياً وللأبد

تتكون وصفة التخلص من شيب الشعر نهائياً من المكونات الأتية :

قشور حبة واحدة من الباذنجان الأسود، قشور الباذنجان تساعد على التخلص من الشيب.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، يمنح الشاي الأخضر لوناً غامقاً للشعر الأبيض من خلال صبغة بالمكونات الطبيعية المتواجدة بالشاي.

كوب متوسط من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير حبة الباذنجان ثم يتم إزالة قشرها ثم يتم تقطيع القشور إلى قطع صغيرة، ثم تضاف قشور الباذنجان إلى إناء قابل للطهي، يُضاف إلى الإناء بعد ذلك مقدار الشاي الأخضر ثم يتم إضافة الماء، بعد ذلك يتم وضع الإناء على نار هادئة، ونترك المكونات على النار حتى يتم الغليان جيداً مع التحريك من حينٍ لآخر، وذلك لتكون وصفة القضاء على شيب الشعر بعد غلي المكونات يتم غلق النار، ثم يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة، ثم يتم وضع المحلول في قنينة بخاخ.

طريقة الإستخدام

يتم تطبيق الوصفة على الشعر عن طريق رش الشعر بهذا المحلول من الجذور وحتى الأطراف، ثم تترك الوصفة على الشعر يوم كامل لمدة 24 ساعة، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو تلك الوصفة تساعد كذلك على علاج تساقط الشعر، تطبق هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل، منذ اليوم الأول من الاستعمال لهذه الوصفة ستحصلين على شعر غامق بدون شعر ابيض.

وصفة التخلص من شيب الشعر

كما يمكنك إستعمال تلك الوصفة كذلك، حيث يتم تحضير ملعقة كبيرة من القرنفل، حيث يساهم القرنفل في استعادة اللون الطبيعي للشعر والقضاء على الشعر الأبيض، ثم يُضاف إلى إناء قابل للطهي ويضاف إليه قشور حبة واحدة من البصل الأحمر، 2 أكياس من الشاي الأخضر مع القليل من الماء، ثم يرفع الإناء على الموقد لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون الماء غامقاً، ثم يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة، يطبق المحلول على كامل الشعر والذي يعمل كذلك على تنعيم الشعر، بإستخدام قنينة بخاخ ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعتين، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المعتاد، تطبق الوصفة مرتين في الأسبوع.