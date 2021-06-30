اصنعي بنفسك مقشر بكريم القهوة لتبييض وتقشير الوجه والجلد الميت من الجسم كله في دقائق معدودة

ترغب النساء في الحصول على لون بشرة موحد، والتخلص من التجاعيد والسيلوليت الناتجة عن الزيادة أو الخسارة في الوزن، فتقوم بتجربة منتجات البشرة للتخلص من تلك المشكلات، ولكن هذه المنتجات قد لا تناسب المناطق الحساسة في الجسم، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل تبيض وتقشير الجسم، وجميعها مكونات طبيعية موجودة في كل بيت.

إن تقشير الجسم يعمل على إزالة الجلد، وتفتيح لون البشرة وتوحيدها، وإليكِ سيدتي العزيزة بعض المقشرات الطبيعية من منزلك التي تعمل علي تبيض وتقشير الجسم.

مقشر السكر وزيت الزيتون

مكونات المقشر

ربع كوب من السكر الخشن.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

طريقة عمل واستخدام المقشر

يتم مزج السكر مع زيت الزيتون بالإضافة إلى عصير الليمون، في وعاء صغير الحجم بواسطة ملعقة خشبية صغيرة.

بعد مزج المكونات، يتم عمل حمام بخار لتفتيح مسام الجسم كلها.

بعدها يتم فرد المقشر على جميع أجزاء الجسم، بواسطة أصابع اليد أو ملعقة خشبية صغيرة.

يتم فرك المقشر على الجسم، وتركه على الجسم مدة نصف ساعة.

بعدها، ستلاحظين خروج الجلد الميت كلها، وإزالة الشوائب من الجسم.

بعد ذلك، يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.

يتم تكرار مقشر السكر وزيت الزيتون، 3 مرات في الأسبوع، فهومن أفضل المقشرات التي تبيض وتقشر الجسم من أول استخدام.

مكونات المقشر

ربع كوب من ماء الورد.

ثلث كوب من القهوة المطحونة.

8 ملاعق من السكر الخشن.

طريقة تحضير واستخدام المقشر

في وعاء صغير يتم مزج المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

بعد ذلك يتم عمل حمام بخار لتفتيح مسام الجسم كله.

بعدها يتم فرط المقشر على الجسم، بواسطة الأصابع وبحركات دائرية.

يترك المقشر على الجسم حتى يجف تمامًا.

بعدها يتم غسل الجسم بالماء الدافئ وسائل الاستحمام.

يتم تجفيف الجسم وترطيبه جيدًا.

المكونات:

زيت الزيتون

قهوة مطحونة

القليل من السكر

الطريقة: