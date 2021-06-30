طريقة عمل روج الشفايف الرائع بمكونات طبيعية لشفاه جميلة وجذابة

روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي يتم استخدامها بكثرة فهو يعطي مظهر جمالي لشفاه تجعلها جميلة وجذابة، يعمل الروج الطبيعي على حماية الشفاه من التشققات ويساعد على ترطيبها ويمنحها النعومة ويزيد من جمالها، وهو من مساحيق التجميل مرتفعة الثمن، وتتطلب منا مصاريف باهظة الثمن عند شرائها، فلذلك قومنا بعمل روج شفايف من المنزل طبيعي وسهلة التحضير ولا تتطلب منا مصاريف وقت ولا جهد عند عمله في البيت، ورائحة جميلة ورائعة وملمسه ناعم للغاية، ويوجد للروج ألوان كثيرة ومختلفة منها الأحمر، والوردي، والكشميري، والبني، والنحاسي، وألوان أخري كثيرة تتناسب مع جميع أنواع البشرة، فهو يرطب ويلمع ورائحة جميلة تدوم لفترة طويلة، وهو من أفضل أنواع المكياج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الرائع بألوان مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات روج الشفايف مكونات روج الشفايف سوف نتعرف على مكونات الروج الطبيعية وهى كما يلي:- حبة متوسطة من البنجر. ربع كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الرائع وهى كما يلي:- نحضر حبة البنجر ونقوم بغسلها وتقشيرها جيدًا.

ثم نقطعها إلي قطع صغيرة الحجم، ونضعها في الخلاط الكهربائي، ونضيف لها زيت جوز الهند.

نقوم بخفق المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل العصير.

ثم نصفي الخليط جيدًا في علبة صغيرة الحجم.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، وبهذا يكون لدينا روج طبيعي 100 %. طريقة عمل روج بألوان الشمع سوف نتعرف على بعض الخطوات السهلة لعمل الروج وهى كما يلي:- نحضر قلم شمع أحمر ونقوم بتكسيره إلي قطع صغيرة، ثم نضعه في طبق صغير الحجم، ونضع علية ربع كوب من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض. ثم نشعل الفرن الكهربائي ونضع الطبق داخلها ونتركه حتى يذوب تماماً، ثم نخرجه من الفرن ونتركه جانبًا. نقوم بإحضار علبة روج صغيرة الحجم ونضع الخليط داخلها ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك. وبعد ذلك نخرجها ونقوم باستخدامها على الشفاه كل يوم حتى تحصلي على شفايف جذابة. الوسوم

روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي يتم استخدامها بكثرة فهو يعطي مظهر جمالي لشفاه تجعلها جميلة وجذابة، يعمل الروج الطبيعي على حماية الشفاه من التشققات ويساعد على ترطيبها ويمنحها النعومة ويزيد من جمالها، وهو من مساحيق التجميل مرتفعة الثمن، وتتطلب منا مصاريف باهظة الثمن عند شرائها، فلذلك قومنا بعمل روج شفايف من المنزل طبيعي وسهلة التحضير ولا تتطلب منا مصاريف وقت ولا جهد عند عمله في البيت، ورائحة جميلة ورائعة وملمسه ناعم للغاية، ويوجد للروج ألوان كثيرة ومختلفة منها الأحمر، والوردي، والكشميري، والبني، والنحاسي، وألوان أخري كثيرة تتناسب مع جميع أنواع البشرة، فهو يرطب ويلمع ورائحة جميلة تدوم لفترة طويلة، وهو من أفضل أنواع المكياج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الرائع بألوان مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات روج الشفايف مكونات روج الشفايف سوف نتعرف على مكونات الروج الطبيعية وهى كما يلي:- حبة متوسطة من البنجر. ربع كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الرائع وهى كما يلي:- نحضر حبة البنجر ونقوم بغسلها وتقشيرها جيدًا.

ثم نقطعها إلي قطع صغيرة الحجم، ونضعها في الخلاط الكهربائي، ونضيف لها زيت جوز الهند.

نقوم بخفق المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل العصير.

ثم نصفي الخليط جيدًا في علبة صغيرة الحجم.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، وبهذا يكون لدينا روج طبيعي 100 %. طريقة عمل روج بألوان الشمع سوف نتعرف على بعض الخطوات السهلة لعمل الروج وهى كما يلي:- نحضر قلم شمع أحمر ونقوم بتكسيره إلي قطع صغيرة، ثم نضعه في طبق صغير الحجم، ونضع علية ربع كوب من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض. ثم نشعل الفرن الكهربائي ونضع الطبق داخلها ونتركه حتى يذوب تماماً، ثم نخرجه من الفرن ونتركه جانبًا. نقوم بإحضار علبة روج صغيرة الحجم ونضع الخليط داخلها ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك. وبعد ذلك نخرجها ونقوم باستخدامها على الشفاه كل يوم حتى تحصلي على شفايف جذابة.

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