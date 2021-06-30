خلطات الكركم الجبارة لتفتيح الوجه وتوحيد لون البشرة من الاستخدام الأول

يشتهر الكركم باستخدامه في تحضير الطعام كأحد أنواع التوابل التي تمنح الطعام لون وطعم مميز، ولكنه يحتوي على خصائص جمالية ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من صحة البشرة، ولذلك يتم استخدامه في الماسكات الخاصة بالبشرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل وصفات الكركم الطبيعية في البيت لتفتيح لون البشرة وعلاجها من البقع والأماكن الداكنة بسهولة وبدون تكاليف كثيرة.

خلطة الكركم لتفتيح الوجه

المكونات:

نقوم بتحضير بعض المكونات الطبيعية اللازمة لهذه الوصفة، وهي ما يلي:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم البودرة.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة تطبيق الوصفة:

نقوم بغسل الوجه جيداً بالغسول لإزالة الأتربة والمكياج من البشرة.

بعد ذلك نقوم بشطفها بالماء الدافئ لفتح المسام، ونجفف البشرة بلطف.

نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتوزيعه على الوجه جيداً، ونتركه لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد، وإذا تبقى لون أصفر نزيله بقطنة مغموسة في ماء الورد أو الحليب.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل للتمتع بوجه صافي وغني بالنضارة في أسرع وقت.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

مكونات الماسك:

نحتاج في هذا الماسك إلى بعض المكونات وهي الآتي:

ملعقة صغيرة من الكركم البودرة ( يتم شرائه من العطار).

ملعقة صغيرة عصير ليمون الحامض.

ملعقة من العسل النحل.

طريقة تحضير الماسك: