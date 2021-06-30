الطريقة السرية لعمل دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل دجاج كنتاكي الذي أدهشت الملايين حول العالم تعتبر واحدة من أشهر أنواع الوجبات السريعة حول العالم، والتي لا يختلف على حبها الكبير والصغير فتتميز بلون ذهبي ومقرمشة خارجية وطعم ونكهة بالتوابل مميزة ويختلف عن أي طريقة أخرى للدجاج، والجدير بالذكر أن دجاج كنتاكي له مكانة خاصة عند الأطفال؛ فإذا سألت أي طفل عن وجبته المفضلة لن يتردد للحظة والإجابة معروفة هي دجاج كنتاكي، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أسرار قرمشة وطريقة دجاج كنتاكي الجاهزة لكي تقومي بتحضيرها بنفسك في المنزل بكل سهولة. الطريقة السرية لعمل دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش المكونات ٢ دجاجة صغيرة الحجم

ربع كوب سكر

ربع كوب خل

٣ ملاعق زيت ذرة

٣ ملاعق من عصير الليمون

٢ ملعقة بصل بودر

٢ ملعقة ثوم بودر

٤ بيضات كبيرة الحجم

٢ ملعقة خردل

٢ ملعقة زنجبيل بودر

٢ ملعقة فلفل أبيض

٢ ملعقة بابريكا (فلفل أحمر حلو)

٢ ملعقة من البيكنج بودر

٥٠٠ جرام دقيق فاخر خطوات وأسرار تتبيله دجاج كنتاكي الذهبي نقطع الدجاج كل دجاجة إلى ٨ قطع صغير ونتركها على جنب. نقوم بخلط الخل والزيت والسكر والملح وعصير الليمون حتى تمتزج المكونات جيدا معا. نضع قطع الدجاج في كيس ونضيف إليها المزيج وهو ما يسمى محلول النقع. نقلب الدجاج جيدا في الكيس ونضع الكيس في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الطهي. نضع قطع الدجاج المنقوعة مسبقا في مصفاة. نقوم بوضع البيض في إناء عميق ونضيف إليه ملعقتين من البيكنج بودر والذي بدوره سيحدث فوران. نضع الدقيق وكل التوابل الموجودة في المكونات في إناء عميق ونقلبهم لمدة دقيقة حتى تمتزج كل التوابل بالدقيق. نضع قطع الدجاج في البيض ونقلبه ونخرجه لنضعه في الدقيق ونقلبه لمدة دقيقة كاملة . نعيد الخطوة السابقة مرة أخرى. نضع كل الدجاج المغلف بالدقيق في الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة. يتم قلي قطع الدجاج في زيت غزير على نار متوسطة لمدة ١٥ دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي. يتم التأكد من درجة التسوية بغرز شوكة داخل الفراخ للتأكد من خلوها من الدم. نقدم دجاج كنتاكي الذهبي على طبق التقديم مع أرز مخصوص يسمى الريزو. فيديو خطوات عمل دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش الوسوم

طريقة عمل دجاج كنتاكي الذي أدهشت الملايين حول العالم تعتبر واحدة من أشهر أنواع الوجبات السريعة حول العالم، والتي لا يختلف على حبها الكبير والصغير فتتميز بلون ذهبي ومقرمشة خارجية وطعم ونكهة بالتوابل مميزة ويختلف عن أي طريقة أخرى للدجاج، والجدير بالذكر أن دجاج كنتاكي له مكانة خاصة عند الأطفال؛ فإذا سألت أي طفل عن وجبته المفضلة لن يتردد للحظة والإجابة معروفة هي دجاج كنتاكي، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أسرار قرمشة وطريقة دجاج كنتاكي الجاهزة لكي تقومي بتحضيرها بنفسك في المنزل بكل سهولة. الطريقة السرية لعمل دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش المكونات ٢ دجاجة صغيرة الحجم

ربع كوب سكر

ربع كوب خل

٣ ملاعق زيت ذرة

٣ ملاعق من عصير الليمون

٢ ملعقة بصل بودر

٢ ملعقة ثوم بودر

٤ بيضات كبيرة الحجم

٢ ملعقة خردل

٢ ملعقة زنجبيل بودر

٢ ملعقة فلفل أبيض

٢ ملعقة بابريكا (فلفل أحمر حلو)

٢ ملعقة من البيكنج بودر

٥٠٠ جرام دقيق فاخر خطوات وأسرار تتبيله دجاج كنتاكي الذهبي نقطع الدجاج كل دجاجة إلى ٨ قطع صغير ونتركها على جنب. نقوم بخلط الخل والزيت والسكر والملح وعصير الليمون حتى تمتزج المكونات جيدا معا. نضع قطع الدجاج في كيس ونضيف إليها المزيج وهو ما يسمى محلول النقع. نقلب الدجاج جيدا في الكيس ونضع الكيس في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الطهي. نضع قطع الدجاج المنقوعة مسبقا في مصفاة. نقوم بوضع البيض في إناء عميق ونضيف إليه ملعقتين من البيكنج بودر والذي بدوره سيحدث فوران. نضع الدقيق وكل التوابل الموجودة في المكونات في إناء عميق ونقلبهم لمدة دقيقة حتى تمتزج كل التوابل بالدقيق. نضع قطع الدجاج في البيض ونقلبه ونخرجه لنضعه في الدقيق ونقلبه لمدة دقيقة كاملة . نعيد الخطوة السابقة مرة أخرى. نضع كل الدجاج المغلف بالدقيق في الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة. يتم قلي قطع الدجاج في زيت غزير على نار متوسطة لمدة ١٥ دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي. يتم التأكد من درجة التسوية بغرز شوكة داخل الفراخ للتأكد من خلوها من الدم. نقدم دجاج كنتاكي الذهبي على طبق التقديم مع أرز مخصوص يسمى الريزو. فيديو خطوات عمل دجاج كنتاكي الذهبي المقرمش

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