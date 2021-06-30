تطويل الشعر وتقوية بصيلاته بسرعة فائقة 10 سم في شهر واحد فقط

كثير من الفتيات في جميع أنحاء العالم يعانون من مشاكل الشعر خاصةُ بعد تطور التكنولوجيا الحديثة، وانتشار الطعمة التي تحتوى علي نسبة كبيرة من المواد الحافظة التي تعد السبب الرئيسي المسببة لمشاكل الشعر، فحل تلك المشاكل يبدأ أولاً من حل مشاكل الجسم ومعالجة نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية به، كما ولابد من معالجة فقر الدم (الأنيميا) بتناول الأغذية الصحية كالبروتينات وهي ما تشمل اللحوم والأسماك، البيض، اللبن، وبعض أنواع الحبوب كالعدس والفاصوليا، وتناول أيضاً الأطعمة الغنية بمادة الزنك كالفواكه والخضار، والأوراق الخضراء كالخس والجرجير، وأيضاً شربك كمية كبيرة من الماء يومياً لكونه غني جداً بمادة الزنك، وأيضاً لابد من تناول الأطعمة التي تحتوى علي الأوميغا لكونها مفيدة جداً لصحة البشرة والشعر وهو توجد بالزبادي والجبن، بذور الكتان، وبعض أنواع الحبوب.

هناك بعض البنود يجب المبادرة بها قبل عمل وصفات الشعر كالبعد عن غسل الشعر بالماء الساخن ويفضل غسله بالماء البارد، تجنب الإفراط في استخدام الزيوت علي فروة الرأس، لابد من اختيار شامبو مناسب لشعرك، يجب قص الشعر بانتظام مرة كل شهرين.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه بالشوفان

الشوفان له فوائد عظيمه علي الجسم بشكل عام وللبشرة والشعر بشكل خاص، حيث يفدي جداً أصحاب الشعر الدهني خصيصاً، وذلك لاستخدامه كشامبو طبيعي، كما يستخدم في تطويل الشعر في وقت قصير، فيمكن تحضير الوصفة بالمكونات الآتية:

3 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون. حبة من الموز الطازج

طريقة التحضير:

هرس الموزة جيداً، ثم خلطها مع الشوفان المطحون.

استخدام الوصفة علي الشعر وتركها لمدة ساعة كاملة مع تغطية الشعر جيداً بكيس حراري.

غسل الشعر بالماء الفاتر.

وصفة للعناية بالشعر بالشوفان

المكونات:

كوب من الشوفان المطحون نصف كوب من صودا الخبز (البيكينج بودر)

طريقة التحضير:

خلط المكونات مع بعضهما البعض في علبة فارغة.

عند الاستخدام خذي كمية مناسبة من البودرة ودهن بها الشعر، ثم غسله بالماء الفاتر.

استخدام الوصفة مرة كل اسبوع.

وصفة تطويل الشعر بزيت اللوز

المكونات:

كمية مناسبة من زيت اللوز الحلو

طريقة التحضير: