سر صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بدون مواد كيميائية ولا صبغة نتيجة من أول استخدام

سر صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح، إذا كنتي ترغبين في تغيير لون شعرك لما قد تقومين باستخدام أنابيب الصبغ المضرة للشعر وانتي ببيتك مكونات يمكنك استخدامها! قومي بصبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات متوفرة في منزلك، ولا تحتاجين للكثير من المجهود فيها.

سر صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح

قد تبحث الكثير من الفتيات عن صبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية دون أن تضر بالشعر لذلك

ينصح باتباع هذه الوصفة لتغير لون الشعر إلى البني الغامق واللون البني الفاتح .

الشاي مكون يمكنه صبغ الشعر باللون الغامق ، وهو مكون متوفر في جميع المنازل، فإذا كان شعرك باللون الفاتح سيجعله أغمق من الدرجة التي هو عليها.

، وهو مكون متوفر في جميع المنازل، فإذا كان شعرك باللون الفاتح سيجعله أغمق من الدرجة التي هو عليها. مثال: إذا كان شعرك بني فاتح سوف يصبح بني غامق، وإذا كان شعرك بني غامق سيصبح بني داكن.

قومي بغلي كمية من الشاي مركزة، في كوبين من الماء قومي باستخدام 5 أو 6 أكياس شاي.

بعد غليان الشاي لفترة اتركيه حتى يبرد، بعد ذلك ضعي الشاي المركز على البلسم المناسب تترك على الشعر.

يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة، كلما ظل الخليط على الشعر لفترة أطول كان له تأثير أكبر وأسرع.

إذا كنتي تعاني من الشعر الأبيض تستطيع إضافة للخليط مرمرية، سوف تساعد في تغيير اللون للون البني الفاتح.

القهوة أيضًا لها نفس تأثير الشاي، وتستطيع تطبيقها بنفس الخطوات.

صبغ الشعر باللون البني الغامق

استخدام الشاي في صبغ الشعر يساعد على غمقان اللون، أما إذا كنت تريد تفتيح لون شعرك فلا يوجد أفضل من استخدام عصير الليمون الطازج.

قومي بإحضار حبات ليمون طازجة، اعصري كمية مناسبة منه في وعاء صغير.

ضعي عصير الليمون الطازج على بلسم يمكن تركه على الشعر لفترة.

ضعي الخليط على الشعر بالكامل، ولا يفضل تركيزه على فروة الرأس، قد تسبب الالتهابات، سوف تلاحظين نتيجة مبهرة في تغير لون الشعر إلى اللون البني الفاتح .

يفضل الجلوس في حرارة الشمس أثناء تطبيق الخليط لتفتيح اللون في وقت أقصر.

صبغ الشعر باللون الفاتح