موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا وخطوات الحجز من خلال e.gov.kw

موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل ملايين المواطنين والمقيمين داخل الكويت عن رابط موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا، وكان ذلك بعد الإعلان من قبل وزير الصحة الكويتي الدكتور الشيخ باسل حمود الصباح أنه يجب على جميع المواطنين الآن أن يقوموا بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، على أن يكون التسجيل إلكترونيًا للحد من تفشي الفيروس بين المواطنين، لذلك فإنه الآن يمكن لجميع المواطنين ان يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح في المواعيد المحددة لها.

موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا

لقد تم الاعلان بشكل رسمي عن بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على اللقاح، ويكون ذلك قبل التسجيل في موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا وقد جاءت بعض الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على اللقاح فوق الثانية عشر عام.

إذا أصبحت بفيروس كورونا لا يمكن الحصول على اللقاح قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التعافي.

لا يمكن للحامل اخذ اللقاح.

لا يمكن لاصحاب امراض الحساسية أخذ اللقاح إذا كانت حساسية صدر أو حساسية جلدية أو حساسية لأي نوع من الاطعمة.

لا يمكن لأي شخص قد تلقى اللقاح خلال الشهرين الماضيين أن يقوموا بأخذ اللقاح مرة أخرى.

لا يمكن لأي شخص يعاني من أي مرض معدي التقدم في الحصول على اللقاح قبل زوال العدوى.

الدخول إلى موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا

يمكن الان لجميع من تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح أن يقوموا بالتسجيل في موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا، ويكون ذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية: