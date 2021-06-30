طريقة عمل كيكة الأناناس والكراميل في الفرن بمنتهى السهولة

طريقة عمل كيكة الأناناس بالكراميل، فالأناناس من ثمار الفاكهة اللذيذة والمغذية، وهو مناسب لعمل أصناف حلويات مختلفة من بينها وصفتنا لليوم، كما أن نكهة الأناناس متوافقة بشكل كبير مع نكهة الكراميل مما يزيد من جمال صنف الكيك المقدم. مقادير كيكة الأناناس 3 أكواب من الدقيق المخصص للكيك أو متعدد الاستعمالات.

بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

عدد 6 بيضة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من عصير الأناناس.

شرائح أناناس.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر أبيض للكيكة. مقادير الكراميل كوب ونصف سكر أبيض.

نصف كوب حليب سائل.

مكعب زبدة. طريقة تحضير كيكة الأناناس بالكراميل باستخدام المضرب الكهربائي قم بخفق البيض ومعه الفانيليا والخل الأبيض حتى يخفق البيض بشكل كامل.

بعد ذلك يتم إضافة السكر مع استمرار الخفق حتى يذوب السكر تمامًا، وحتى تحصل على قوام كريمي.

في هذه الخطوة يتم إضافة الزيت وعصير الأناناس مع استمرار الخفق.

وفي إناء آخر يتم خلط كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم يضاف هذا الخليط الجاف للخليط السابق بالتدريج مع التقليب بالملعقة، حينها ستحصل على قوام كيكة الأناناس المطلوب.

هنا تأتي خطوة تحضير الكراميل، في صينية الفرن التي ستحضر فيها الكيكة، ضع السكر وضع الصينية على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

بعد ذلك أضف إليه الحليب والزبدة وقلب حتى تحصل على قوام الكراميل.

ملحوظة هامة: السكر في هذه الحالة تكون درجة حرارته مرتفعة للغاية لذلك وجب الحرص أثناء التعامل معه لتفادي أي خطر قد يحدث.

السكر في هذه الحالة تكون درجة حرارته مرتفعة للغاية لذلك وجب الحرص أثناء التعامل معه لتفادي أي خطر قد يحدث. ارفع الصينية من على النار ورتب بداخلها وفوق صوص الكراميل شرائح الأناناس، وحاول توزيعها بشكل متساوي وظريف.

وآخر إضافة هي خليط الكيك قم بسكبه في الصينية فوق طبقة الأناناس، وتوضع صينية كيكة الأناناس في الرف الأوسط في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم اختبار تمام التسوية عن طريق غرس طرف سكين داخل الكيكة، إذا خرجت السكينة نظيفة تمامًا فقد نضجت، وإلا فتترك حتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقلب في قالب كبير وتقطع وتقدم. الوسوم

طريقة عمل كيكة الأناناس بالكراميل، فالأناناس من ثمار الفاكهة اللذيذة والمغذية، وهو مناسب لعمل أصناف حلويات مختلفة من بينها وصفتنا لليوم، كما أن نكهة الأناناس متوافقة بشكل كبير مع نكهة الكراميل مما يزيد من جمال صنف الكيك المقدم. مقادير كيكة الأناناس 3 أكواب من الدقيق المخصص للكيك أو متعدد الاستعمالات.

بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

عدد 6 بيضة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من عصير الأناناس.

شرائح أناناس.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر أبيض للكيكة. مقادير الكراميل كوب ونصف سكر أبيض.

نصف كوب حليب سائل.

مكعب زبدة. طريقة تحضير كيكة الأناناس بالكراميل باستخدام المضرب الكهربائي قم بخفق البيض ومعه الفانيليا والخل الأبيض حتى يخفق البيض بشكل كامل.

بعد ذلك يتم إضافة السكر مع استمرار الخفق حتى يذوب السكر تمامًا، وحتى تحصل على قوام كريمي.

في هذه الخطوة يتم إضافة الزيت وعصير الأناناس مع استمرار الخفق.

وفي إناء آخر يتم خلط كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم يضاف هذا الخليط الجاف للخليط السابق بالتدريج مع التقليب بالملعقة، حينها ستحصل على قوام كيكة الأناناس المطلوب.

هنا تأتي خطوة تحضير الكراميل، في صينية الفرن التي ستحضر فيها الكيكة، ضع السكر وضع الصينية على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

بعد ذلك أضف إليه الحليب والزبدة وقلب حتى تحصل على قوام الكراميل.

ملحوظة هامة: السكر في هذه الحالة تكون درجة حرارته مرتفعة للغاية لذلك وجب الحرص أثناء التعامل معه لتفادي أي خطر قد يحدث.

السكر في هذه الحالة تكون درجة حرارته مرتفعة للغاية لذلك وجب الحرص أثناء التعامل معه لتفادي أي خطر قد يحدث. ارفع الصينية من على النار ورتب بداخلها وفوق صوص الكراميل شرائح الأناناس، وحاول توزيعها بشكل متساوي وظريف.

وآخر إضافة هي خليط الكيك قم بسكبه في الصينية فوق طبقة الأناناس، وتوضع صينية كيكة الأناناس في الرف الأوسط في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم اختبار تمام التسوية عن طريق غرس طرف سكين داخل الكيكة، إذا خرجت السكينة نظيفة تمامًا فقد نضجت، وإلا فتترك حتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقلب في قالب كبير وتقطع وتقدم.

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