طريقة ساندوتش آيس كريم اللذيذ في المنزل

تزامنًا مع حلول فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، تحتاج ربات البيوت إلى تحضير حلى بارد لأسرتها، لذلك نقدم طريقة ساندوتش آيس كريم اللذيذ بالبسكويت المقرمش وغيرها من المكونات المتوفرة، وفيما يلي الخطوات بالتفصيل.

طريقة ساندوتش آيس كريم

تتميز وصفة آيس كريم ساندوتش بالسهولة والسرعة، حيث لا تستغرق سوى 45 دقيقة على الأكثر، وهي مناسبة للغاية في هذه الأيام مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفيما يلي المقادير والطريقة بالتفصيل:

مقادير الحلى

هذه المقادير تكفي أربعة أفراد، مع الأخذ في الاعتبار بتحضير مكونات الوصفة بالمقادير المضبوطة مسبقًا قبل البدء في تنفيذها توفيرًا للوقت والجهد، وفيما يلي المكونات:

300 جرام من اللبن السائل.

نصف ملعقة فانيلا.

صفار 6 حبات من البيض.

نصف كوب من السكر المطحون.

300 جرام من القشطة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص للحلويات.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة فانيلا.

نصف كوب من الزبدة السايحة.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

رشة ملح الطعام.

أولاً، نقوم بإضافة السكر إلى الزبدة مع الخلط جيدًا بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام متجانس وهش. ثم يتم إضافة البيض، الفانيلا، ورشة الملح مع الاستمرار في الخفق. بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو والدقيق، ومزج المكونات بشكل جيد حتى تتداخل تمامًا. من ثم يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومغلفة بورق الزبدة. وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج. نتركها جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم نقوم بتقطيع البسكويت إلى مربعات بالحجم المناسب. ونبدأ في تحضير حشوة الآيس كريم، من خلال إضافة القشطة واللبن في إناء، ورفع الخليط على النار حتى الغليان. من ثم إضافة صفار البيض، والسكر والفانيلا إلى المزيج مع المزج جيدًا. بعد ذلك نقوم بإعادة المزيج على النار مرة أخرى للحصول على قوام كثيف. ننتظر حتى يبرد الخليط، ثم يوضع في علبة نظيفة محكمة الغلق ويوضع في الفريزر لمدة نصف ساعة. بعد خروج الآيس كريم من الفريزر، يتم توزيع مقدار منه على وجه البسكويت، وإضافة قطعة أخرى من البسكويت على الوجه. يتم تكرار العملية حتى الانتهاء من كمية البسكويت كاملة. مع تغليف الآيس كريم ساندوتش بأكياس من النايلون، ووضعها في الفريزر لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

مقادير البسكويتطريقة ساندوتش آيس كريم