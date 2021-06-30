كيف يتسلل مرض الفطر الأسود إلى دماغ المتعافين من فيروس كورونا

كيف يتسلل مرض الفطر الاسود الى دماغ المتعافين من فيروس كورونا، وبات معروفاً للجميع الآن أن مرض الفطر الأسود الذي يصيب مرضى كورونا والمتعافين منه يمكن أن يصيب أجزاء عدة من الجسم ومنها الدماغ.

وأدى ظهور مرض الفطر الأسود في العديد من الدول، على رأسها الهند والعراق وسورية ومصر وسلطنة عمان، لإحداث حالة من الرعب والخوف خصوصاً بين المتعافين من فيروس كورونا، الذي أظهروا أعراضاً لها علاقة بالفطر الأسود الذي يمكن أن يودي بحياة الإنسان في فترة وجيزة في حال عدم الإسراع في علاجه.

في موضوعنا اليوم، نتطرق للحديث عن كيفية تسبب مرض الفطر الاسود الى دماغ المتعافين من فيروس كورونا، والفحوصات التي يتم إجراؤها للكشف عن هذا الأمر.

كيف يتسلل مرض الفطر الاسود الى دماغ المتعافين من فيروس كورونا

بات مرض الفطر الاسود مرتبطاً بفيروس كورونا بشكل كبير، وأصبح الأطباء وخبراء الصحة يبحثون عن آثار له في وجوه ودماغ المتعافين منه من خلال مجموعة من الفحوصات.

وقد بدأ المرض غير المعدي بالانتشار تحديداً بين المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما في الهند مسبباً وفاة المئات منهم.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن المراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد مرض الفطر الاسود داء مميتاً يمكن أن يودي بحياة أكثر من 54% من المصابين به.

الفطر الأسود هو عبارة عن عدوى فطرية تؤدي لاسوداد وتحول البشرة حول الأنف، ما يعرَض المريض لضعف الرؤية أو ازدواجها، فضلاً عن اعراض أخرى مثل الم الصدر، وصعوبة التنفس، والسعال المصحوب بالدم.

وقد تم اكتشاف الفطر الاسود في أدمغة 15% على الأقل من مرضى فيروس كورونا ممن دخلوا المستشفى للعلاج من مرض الفطر الأسود، بحسب ما ذكر موقع "الهند الإخباري".

وصرح الدكتور راكيس جوبتا، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى مهراجا يشوانتراو الحكومي في مقاطعة مدهيا برديش، "إنه من بين 368 مريضاً من داء الفطر الأسود، أظهرت دراسة أولية أن 55 منهم مصابون بالعدوى في أدمغتهم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي".

مضيفاً أن العدوى وصلت لأدمغة المرضى من خلال الجيوب الأنفية قبل دخولهم المستشفى، فيما سجل معظم هؤلاء المرضى أعراضاً خاصة بالفطر الأسود دوت الخليج الصداع، والتقيؤ، وفقدان الوعي في الحالات المتقدمة لانتشار العدوى.

اعراض شبيهة بالسكتة الدماغية

وتحدث موقع "الهند الإخباري" عن حالة إحدى السيدات المتعافيات من مرض كوفيد-19، تبلغ من العمر 48 عاماً ظهرت عليها أعراض تشبة السكتة الدماغية بعد وقت قليل من مغادرتها المستشفى.

مضيفاً أن الفحص لم يظهر وجود الفطر الأسود في عيني المريضة أو أنفها أو العصب الحجاجي في الشق المداري منه والذي يدخل الفطر من خلاله الجسم عادة، بل كان موجوداً بالتحديد في دماغها. وقد تم اكتشاف الإصابة بعد فحص الخزعة وعمل دراسة زراعة الأنسجة.

وظهرت أعراض السكتة الدماغية على المرأة المتعافية من فيروس كورونا، منها مشاكل في التحدث، وضعف في الجانب الأيمن من الجسم. ليكشف التصوير بالرنين المغناطيسي بعد عدة أيام، وجود كتلة تشبه الورم في عمق الدماغ.

وقال الخبراء أنها مصابة بعدوى في الجزء العميق من الدماغ يسمى المهاد، حيث ظهرت بقع بيضاء وسوداء، تبين لاحقاً أنه مرض الفطر الأسود. وقد خضعت المريضة لعملية جراحة الأعصاب التجسيمية التي تم من خلالها إزالة الفطريات من دماغها وتناولها لعقار مضاد للفطريات.