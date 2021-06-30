بكوب من الحليب حضري الهريسة على أصولها الشامية في البيت ومذاق شهي ولذيذ

نقدم لكم اليوم من خلال هذه المقالة طريقة عمل الهريسة على أصولها الشامية، حيث تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشامية التي تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي كله، فهي تتميز بطعمها الطيب اللذيذ، ويقبل الجميع على شرائها جاهزة من محلات الحلويات لكي يحصلوا على الطعم الأصلي لها، ولكن يمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نفس المذاق الطيب اللذيذ، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة في هذا المقال.

الهريسة على أصولها الشامية

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفة الهريسة على الطريقة الشامية أي على أصولها، ومن الجدير بالذكر أن من الحلويات الشرقية اللذيذة هي حلوى الهريسة، وأيضا من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في المنزل بأقل التكاليف، ومن خلال هذه المقالة نقدم لكم مكونات عمل الهريسة الشامية، وإليكم المقادير.

ثلاثة أكواب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.

كوب من المكسرات حسب الرغبة.

خمسة أكواب من الماء.

ثلاثة أكواب من السكر.

2 ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

ملعقة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).