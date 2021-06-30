تعد المكرونة النجرسكو ، من الوجبات الغذائية الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي وجبة متكاملة وشهية، تحتوي على المكرونة وصوص البشاميل والفراخ والمشروم والزيتون، وهي من وصفات الصواني بالفرن السهلة والسريعة في إعدادها، وتعتبر النجرسكو من الأكلات الشهية والمعروفة في مصر، وهي عبارة عن طبقات من المكرونة وصوص البشاميل، ومزينه علي الوجه بأنواع من الجبن الموتزريلا والشيدر الرائعة، ويمكن إعدادها كوجبه غداء أو عشاء لأنها مميزه جداً وذات طعم ورائحة ذكية، ودائماً ما يتبقى لدينا في الثلاجة بعض من شرائح الدجاج أو اللحوم فيجب علينا استغلالها من خلال عمل بعض أنواع من صواني المكرونة، فهيا بنا من خلال موقع ثقفني الإخباري، نتعرف على طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ والمشروم والزيتون والطعم روعة.

مكونات عمل صوص المكرونة النجرسكو

سوف نتعرف على أسهل مكونات لعمل صوص البشاميل وهي كما يلي :-

٤ ملاعق من الزبدة أو السمنة.

١ ملعقة من الزيت.

ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر ونصف من الحليب.

كوب من كريمة الطبخ.

كوب من جبنه كريمي أو مثلثات.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صوص البشاميل وهي كما يأتي :-

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع الزبدة والزيت. عند التسخين نقوم بوضع الدقيق ونقلب حتى لا يتكتل. عندما يأخذ اللون الذهبي نصب الحليب ونقلب جيداً حتى يصبح ملمسه كريمي. ثم نقوم بوضع كريمة الطبخ والجبن الكريمي والمثلثات، ومكعب المرقة، حتى يصبح لدينا خليط متجانس ملمسه كريمي ويترك جانباً.

مكونات عمل حشوة المكرونة النجرسكو

من هنا سوف نتعرف على أسهل مكونات لعمل الحشوة وهي كما يلي :-

كيس من المكرونة المسلوقة.

٢ صدور دجاج فاليه.

بصله مفرومه.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة من الزيت.

رشه من الفلفل الأسود.

رشه من السبع بهارات.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

2 حبه من الفلفل الأخضر والأصفر مفروم.

كوب من المشروم المعلب أو الطازج.

ربع كوب من الزيتون الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة النجرسكو بالفراخ وهي كما يلي:-