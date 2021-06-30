دهنة من كريم البانثينول والنشا تبييض وتوريد ملفت للجسم والبشرة من اول استعمال

دهنة من كريم البانثينول والنشا تبييض وتوريد ملفت للجسم والبشرة كريم البانثينول من ضمن العوامل الأساسية فى استخدام بعض الوصفات الطبيعية اضافة الى النشا التي تعمل على الإسراع من تبييض البشرة، والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد فيها لذا نجد أن اغلب الفتيات يبحثون بصفة مستمرة للحصول على بشرة صافية، ونضارة، دون استخدام أي كريمات ولهذا السبب قد وجدنا الحل داخل مطبخك وهو استخدام كريم البانثينول والنشا الفعال في تفتيح البشره والقضاء أيضا على جميع الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين التخلص من الاماكن الداكنة التي تتواجد في البشره كل هذا سوف.

النشا تحتوي على عدد كبير من البروتينات التي تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت التي تتواجد في الجسم والبشرة.

تعمل ايضا النشا وكريم البانثينول على تحفيز نمو البشرة بشكل طبيعي للبشرة.

مما يساعد على نظارتها التخلص من التجاعيد.

نحصل على تفتيح البشرة وهذا من استخدام كريم البانثينول يحتوي ايضا كريم البانثينول على بعض المعادن و الأحماض التي تمتص الدهون من البشرة، و تساعد ايضا على تغذية البشرة.

تخلص البشرة من السموم التي تتواجد فيها مما يساعد على ازاله الرؤوس السوداء .

التخلص من المسام الواسعة عند استخدام كريم البانثينول مع النشا.

الالتهابات التى تتواجد فى الجسم والتخلص منها عندما نقوم باستخدام هذا الماسك من النشا وكريم البانثينول .

ثلاث ملاعق من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

أولا يجب أن نقوم بوضع عسل النحل مع القهوة.

ثم قومي بإضافة كريم البانثينول مع النشا اخلطي جيدا المكونات.

وعندما يصبح لديك مزيج متجانس قومي بأضافة هذا المزيج على الاماكن الداكنه فى الجسم وعلى البشره واليدين والركبتين.

ثم انتظري لمدة عشرون دقيقة.

قومي بغسيل بشرتك جيدا، من هذا الماسك.

يجيب تكرار ثلاث مرات في الاسبوع لكي تتجنبي اسمرار البشرة والفطريات التى تتواجد فى الجسم وبالأخص في فصل الصيف.

المقادير:

خمس ملاعق من السكر الخشن أو استبداله بالسكر البني.

ملعقة من الملح.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

كمية من كريم البانثينول

ملعقة من النشا.