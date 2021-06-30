طريقة فرد الشعر في المنزل بالمايونيز.. كرياتين طبيعي لتنعيم الشعر بدون كيماويات

يعتبر الشعر المموج والجاف من أبرز المشكلات التي تواجه الفتيات في الشعر، والتي من الممكن أن تنتج عن الكثير من الأشياء والعادات السيئة في العناية بالشعر، ومن بينها استخدام الحرارة بشكل كبير للغاية على الشعر أو الفرد باستخدام الكريمات الكيماوية وتطبيق الصبغات بشكل كبير للغاية على الشعر، مما يجعله يتشبع بالكيماويات والمواد الضارة التي تساعد في تلفه بصورة أسرع من الطبيعي، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن أحد الوصفات السهلة والبسيطة للشعر، والتي تمكنكم من فرد الشعر بكل سهولة وبساطة وبدون ضرر نهائياً.

طريقة فرد الشعر في البيت بالمايونيز

يعتبر المايونيز من المواد الطبيعية الغنية بالمواد الفعالة المنعمة والمرطبة للشعر الجاف، كما أنها لها القدرة على علاج مختلف مشكلات الشعر، ولأن المايونيز غني بمضادات الأكسدة فإنه فعال في التخلص من التلف والجفاف وإكساب الشعر الصحة والقوة واللمعان.

المكونات

1/2 كوب من المايونيز العادي.

طريقة التحضير

نقوم بمزج المايونيز جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح قوامه أخف قليلاً. يطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف، والتركيز على الأطراف لتزايد التلف فيها. يتم تمشيط الشعر للتأكد من تغلغل المايونيز بداخله، وتغليفه لكل شعرة. تغطية الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي وتركه لمدة ساعة قبل أن يغسل بالطريقة العادية.

ماسك الأفوكادو والموز لفرد وتنعيم الشعر

يعتبر الموز من المكونات الطبيعية الغنية بالكثير من أهم العناصر الغذائية، ومن أبرزها فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين هـ وفيتامين أ، ومجموعة من المعادن الأساسية ومنها الحديد والبوتاسيوم والبيوتين والزنك والمنجنيز، وتساعد جميع المكونات السابقة في القضاء على تلف الشعر وإعادة له الترطيب والمرونة والنعومة واللمعان.

المكونات

حبة واحدة من الموز الناضج.

حبة من الأفوكادو.

3 ملعقة كبيرة من لبن جوز الهند.

طريقة التحضير