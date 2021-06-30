دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف سيصبح ناعم حرير في دقائق اقوي كيراتين طبيعي للشعر

دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف ، الكثير من السيدات تعاني من خشونة الشعر وتجعده ، وتفضل الذهاب ألى صالونات التجميل لعمل كيراتين لفرد الشعر ولكن يعتبر هذا مكلف للغاية وقد يسبب مشاكل مثل تلف وتساقط الشعر على المدي البعيد بسبب الكيماويات الضارة ، لذلك يفضلن العديد منهم استخدام طرق طبيعية لتنعيم الشع ، فشعر المراة يعتبر من أبرز علامات الجمال فهو دائما يحتاج الى عناية واهتمام طول الوقت، ويوجد الكثير من كريمات فرد الشعر في الاسواق تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر بسهولة ومنحه لمعان وجمال ليس له مثيل ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كريمات طبيعية لفرد الشعر الخشن بسهولة في المنزل دون أن تسبب اضرار او تلف للشعر باستخدام مكونات موجودة في كل بيت . دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف المكونات : 3 ملاعق من نشا الذرة .

4 ملاعق من عصير الليمون .

2 ملعقة من زيت الزيتون .

كوب حليب جوز الهند . خطوات التحضير قومي بوضع زيت الزيتون وكوب جوز الهند في وعاء واتركه قليلا .

اضيفي كل من النشا وعصير الليمون الى الخليط السابق ، ثم قومي بوضع الوعاء على نار هادئة .

اتركي الخليط يبرد قليلا ، ثم افرديه على كامل شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة .

استخدمى منشفة دافئة لغطاء الشعر او يمكنك استعمال مجفف الشعر الخص بكى .

قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الدافيء.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة اسبوعيا حتي تحصلين على شعر لامع وحرير . وصفة المايونيز لفرد الشعر الخشن وصفة المايونيز لفرد الشعر الخشن المكونات : ملعقة من خل التفاح .

3 ملاعق من العسل .

نصف كوب من المايونيز. خطوات التحضير قومي بمزج جميع المكونات السابقة معا في وعاء حتي تحصلين على عجينة متماسكة .

طبقي الخليط السابق على الشعر من الاطراف الى الجذور واتركيه لمدة 30 دقيقة .

استخدمي منشفة ساخنة لغطاء الشعر لنتائج أكثر فاعلية.

قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب ويجب ان يكون خالي من الكبريت حتي لا يضر بالشعر ويؤذيه.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع وسوف تلاحظين النتيجة . الوسوم

دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف ، الكثير من السيدات تعاني من خشونة الشعر وتجعده ، وتفضل الذهاب ألى صالونات التجميل لعمل كيراتين لفرد الشعر ولكن يعتبر هذا مكلف للغاية وقد يسبب مشاكل مثل تلف وتساقط الشعر على المدي البعيد بسبب الكيماويات الضارة ، لذلك يفضلن العديد منهم استخدام طرق طبيعية لتنعيم الشع ، فشعر المراة يعتبر من أبرز علامات الجمال فهو دائما يحتاج الى عناية واهتمام طول الوقت، ويوجد الكثير من كريمات فرد الشعر في الاسواق تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر بسهولة ومنحه لمعان وجمال ليس له مثيل ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كريمات طبيعية لفرد الشعر الخشن بسهولة في المنزل دون أن تسبب اضرار او تلف للشعر باستخدام مكونات موجودة في كل بيت . دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف دهنة من النشا وزيت الزيتون على شعرك الخشن والجاف المكونات : 3 ملاعق من نشا الذرة .

4 ملاعق من عصير الليمون .

2 ملعقة من زيت الزيتون .

كوب حليب جوز الهند . خطوات التحضير قومي بوضع زيت الزيتون وكوب جوز الهند في وعاء واتركه قليلا .

اضيفي كل من النشا وعصير الليمون الى الخليط السابق ، ثم قومي بوضع الوعاء على نار هادئة .

اتركي الخليط يبرد قليلا ، ثم افرديه على كامل شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة .

استخدمى منشفة دافئة لغطاء الشعر او يمكنك استعمال مجفف الشعر الخص بكى .

قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الدافيء.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة اسبوعيا حتي تحصلين على شعر لامع وحرير . وصفة المايونيز لفرد الشعر الخشن وصفة المايونيز لفرد الشعر الخشن المكونات : ملعقة من خل التفاح .

3 ملاعق من العسل .

نصف كوب من المايونيز. خطوات التحضير قومي بمزج جميع المكونات السابقة معا في وعاء حتي تحصلين على عجينة متماسكة .

طبقي الخليط السابق على الشعر من الاطراف الى الجذور واتركيه لمدة 30 دقيقة .

استخدمي منشفة ساخنة لغطاء الشعر لنتائج أكثر فاعلية.

قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب ويجب ان يكون خالي من الكبريت حتي لا يضر بالشعر ويؤذيه.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع وسوف تلاحظين النتيجة .

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