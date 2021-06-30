سر نجاح تحضير الحواوشي وطريقة عمله مثل الحاتي في المنزل

يبحث الكثير عن طريقة عمل الحواوشي مثل المحلات، وذلك بسبب حبهم له حيث يعد من أفضل الأكلات لدى الكثيرين، وهو أكلة مشهورة في مصر، وله طرق متعددة لتحضيره، ويمكن عملة إما بالعيش البلدي أو بعمل عجينة مخصصة له، والآن يمكن عمله في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ويكون بنفس طعم حواوشي الحاتي.

الحواوشي وطريقة عمله مثل الحاتي

سوف نتعرف على الطرق الصحيحة لعمل الحواوشي بالمنزل ويكون بنفس نكهة حواوشي المحلات، وسوف نتعرف على طريقة عمل عجينة الحواوشي.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة واحدة ملح.

ملعقة واحدة خميرة فورية.

ملعقتان سكر.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ذرة كمون.

كزبرة ناشفة.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف ماء.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 فلفل أخضر.

1 طماطم.

3 بصلات.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

شطة حسب الرغبة.

2 فص ثوم مفروم.

زيت.

مكونات عجينة الحواوشي مثل الحاتيمكونات حشوة الحواوشي مثل الحاتيطريقة تحضير الحواوشي مثل الحاتي

العجين:

في العجان الكهربائي نقوم بوضع كوبين من الدقيق مع كلٍ من السكر والخميرة والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون.

نخفق المكوناتوجيدًا على سرعة عالية.

يتم إضافة الزيت والماء ويكون دافئ.

نقوم بالخفق مرة أخرى للعجن.

نضع المتبقي من الدقيق مع العجين.

يتم وضع هذه العجينة في وعاء بلاستيك أو زجاج قد تم دهنه بالزيت مسبقًا.

نضع غطاء من الورق النايلون على العجين، ونتركها تختمر ويزيد حجمها.

بعد أن يختمر العجين نقوم بتقسيمه إلى كرات صغيرة.

الحشو: