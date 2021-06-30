طريقة عمل صابونة الشبة لشد الوجه وإزالة البثور بمكونات متوفرة وبسيطة

صابونة الشبة ، من أفضل وسائل العناية بالبشرة والنظافة الشخصية الطبيعية، فهي تساعد علي إزالة البقع الداكنة وتساعد أيضا علي شد الوجه وإزالة الرؤوس السوداء، والشبة هي مركب كيميائي وهي عبارة عن حجر كرستالي الشكل شبيه بالملح ولكن من مركبات مختلفة عن الملح، كما أن صابونة الشبة تتكون من مكونات طبيعية مئة بالمئة، كما أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة والفعالة للعناية بالبشرة يمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابون الجرجير لتكثيف الشعر، وصابونة النعناع للتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وسنقدم لكم في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الشبة.

مكونات صابونة الشبة

يتكون صابون الشبة من مكونات بسيطة متوفرة عند محلات العطارة ورخيصة الثمن ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها ومكوناتها كالتالي :-

ثلث ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة.

كوب من صابون الجلسرين أو الصابون الخام.

ثلاث نقاط من الزيت العطري برائحة الياسمين أو بالراحة المرغوب فيها.

طريقة التحضير

الطريقة التي يعد بها صابون الشبة سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيرها كالآتي:

نقوم ببشر صابونة الجلسرين ونقوم بطحن الشبة جيدا.

بعد ذلك نقوم بتذويب صابون الجلسرين المبشور علي نار هادئة جدا أو علي حمام ماء.

بعدما يذوب الصابون نضيف إلي ثلث ملعقة من الشبة المطحونة وثلاث نقاط من زيت الياسمين أو أي رائحة مرغوب فيها.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم نقوم بصبها بعد ذلك في قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالوا.

وبعد ذلك نتركها حتي يقسوا قوامها وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

فوائد الشبة

الشبة تحتوي علي العديد من الفوائد ومن هذه الفوائد ما يلي:-