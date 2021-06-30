مكون غذائي معجزة لتبييض البشرة وتوحيد لونها في نصف ساعة فقط !، بمكونات طبيعية فقط نقدم لك اليوم قناع طبيعي رائع لإزالة تجاعيد الوجه وتبييضه أيضاً في خلال دقائق قليلة اعتماداً على مكون أساسي ممتاز وهو البطاطس، فهذا المكون المتوفر في كل منزل يعالج مشاكل البشرة بأكملها، حيث يقضي على التجاعيد والخطوط وعلامات التقدم في السن كما أنه يعمل على تبييض البشرة. فالبطاطس تحتوي على الكثير من الفيتامينات والتي بدورها تعمل على تقليل أعراض شيخوخة البشرة، كما أن لها دور فعال جداً في ترطيب البشرة والتخلص من الهالات السوداء، تمنح البشرة تبييض فوري وتساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، ولكن يكمن السر فقط في طريقة استعمال البطاطس للبشرة.

خلطة معجزة لتبييض البشرة وتوحيد لونها

جهزي القناع بعناية حتى تتأكدي من وصول فاعليته الكاملة لبشرتك، سوف تحضرين حبة واحدة من البطاطس، متوسطة الحجم كوب من الماء، إضافة إلى ملعقة صغيرة ممتلئة من جل الصبار الذي يعمل على ترطيب البشرة، وذلك لأنه يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية للتجاعيد بالخصوص لمن تعاني من تجاعيد تحت العينين كما يخلص البشرة من الانتفاخات والترهلات، يعمل على إصلاح البشرة أيضاً لاحتوائه على فيتامين هـ وفيتامين سي، ويغذي البشرة ويمنح الجلد المرونة المطلوبة لمقاومة الشيخوخة.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير قناع تبييض البشرة سوف يلزمك أولاً تجهيز البطاطس قبل أن يضاف الصبار، يتم تحضير حبة البطاطس ثم تغسل جيداً ويتم تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم بقشورها، وفي إناء قابل للطهي يُضاف إليه قطع البطاطس ومقدار الماء، ثم يرفع الإناء على نار هادئة حتى يتم سلق قطع البطاطس وتصبح ناضجة يتم بعدها وضع الإناء جانباً، بعد ذلك يتم إزالة قشورها وتقطيعها مرة أخرى إلى قطع صغيرة الحجم حتى يسهل هرسها، وباستخدام شوكة يتم الضغط جيداً على قطع البطاطس المسلوقة حتى يتم هرسها جيداً في وعاء.

هنا نأتي للخطوة الأخيرة في تحضير ماسك التبييض الرائع، استعيني بوعاء آخر ثم قومي بأخذ مقدار ملعقة كبيرة من مهروس البطاطس، ويضاف إلى الوعاء جل الصبار ثم يتم مزج المكونين معا بشكل جيد. يتم غسل البشرة جيداً ثم تُجفف وتطبق الخلطة على الوجه بعد ذلك بداية من بشرة الرقبة إلى بشرة الوجه، ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى تتشرب البشرة جيداً فوائد ومزايا هذا الماسك ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، من الأفضل تكرار هذا الماسك يومياً للحصول على أفضل النتائج.