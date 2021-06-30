الخلطة الجبارة للقضاء نهائيا على شيب الشعر بمكون سحري موجود بكل منزل بدون صبغات

الخلطة الجبارة للقضاء نهائيا على شيب الشعر تعد مشكلة شيب الشعر من المشاكل الطبيعية التي تحدث لنا مع التقدم بالعمر وعلى الرغم من ذلك ولكنها تسبب لنا الإزعاج وبالأخص عند ظهوره بمرحلة مبكرة من العمر، ويجعلنا أكبر سناً عما نبدو ويسبب لنا الضيق وفقدان الثقة بالنفس، ولكن لا داعي للقلق فيوجد العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء على شيب الشعر في المنزل، دون الحاجة لتطبيق أي صبغات كيميائية تسبب تلف الشعر التي يلجأ لها الكثير من مراكز التجميل، كما أن المكونات الطبيعية تعمل على تغذية الشعر وتقضي على مشكلة الشعر الأبيض، وبالسطور القادمة سوف نطرح عليكم مكونات طبيعية تعمل تغطية شيب الشعر والتخلص منه نهائياً.

تعرفي معنا على وصفات طبيعية تمكنك من القضاء على شيب الشعر نهائياً وتساعد على زيادة طول وكثافة الشعر:

قومي بمزج ثلاث ملاعق من الكركدية ويضاف له ملعقة من الشاي وأخرى من البابونج.

تقلب المكونات سوياً ويضاف لها 5 ملاعق من الحناء ويوضع الإناء على النار لمدة دقيقتين حتى يدفئ قليلاً.

من ثم يضاف لها ربع كوب من زيت جوز الهند وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد.

ننقع الخليط لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتوزيع الخليط على خصلات الشعرالابيض والشيب بالتساوي.

يترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة من كل أسبوع لمدة شهرين حتى تحصلين على أفضل النتائج.