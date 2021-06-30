أقوي مزيل عرق طبيعي صنع منزلي للتخلص من العرق وتبييض تحت الابطين

أقوي مزيل عرق طبيعي صنع منزلي للتخلص من العرق هل تبحث عن مزيل عرق طبيعي بدلًا من مزيلات العرق الاصطناعية؟ ثم اقرأ هذا المقال فقط، فهو يحتوي على معلومات مهمة لك لكيفية عمل مزيل عرق طبيعي، ومع ارتفاع الصيف ودرجة الحرارة، يتعرق العديد منا كثيرًا، وقد يستخدم الكثيرون المزيد من منتجات مزيل العرق، لكنها لا تعمل، وذلك خصوصاً إذا كان الشخص يعانون من بشرة حساسة تتفاقم بسبب استخدام المنتجات الكيماوية.

مزيل عرق طبيعي الليمون فهو يحتوي على مواد تقتل البكتيريا، وبالتالي تمنع التعرق الزائد والرائحة.

الليمون فهو يحتوي على مواد تقتل البكتيريا، وبالتالي تمنع التعرق الزائد والرائحة. قبل ارتداء الملابس ومغادرة المنزل، دلكي منطقة الإبط بعصير الليمون الطازج لبضع دقائق.

ستجعلك هذه الخطوة تشعر بالانتعاش طوال اليوم وتمنع الروائح الكريهة.

تحتوي زبدة الشيا على العديد من العناصر التي لها فائدة كبيرة جداً للبشرة، لذلك لا تستعجبين أنها عنصر مهم في هذه الوصفة، ولاستخدام زبدة الشيا لعمل مزيل عرق طبيعي، اتبع الخطوات التالية:

2 ملعقة ممتلئة من زبدة الشيا.

ثلاثة ملعقة ممتلئة من صودا الخبز.

مع إضافة 2 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند.

استخدم الزيوت الأساسية حسب الحاجة، مثل زيت اللافندر أو زيت الياسمين أو زيت البرتقال.

في بداية صنع خلطة مزيل عرق طبيعي قومي بوضع زبدة الشيا في وعاء ليتم إذابتها مع زيت جوز الهند في حمام مائي.

قومي بوضع زبدة الشيا في وعاء ليتم إذابتها مع زيت جوز الهند في حمام مائي. اتركيهم لمدة د قائق ثم بعد ذلك يتم إزالة زبدة الشيا وزيت جوز الهند من الحمام المائي ويتم رفعهم من النار.

في وعاء اخر حضري الزيت العطري مع صودا الخبز، يتم إضافتهم إلى المزيج السابق ونخلطهم بشكل جيد.

وهذا يصبح لدينا خلطة رائعه للتخلص من العرق قومي بوضعها في وعاء محكم الغلق وضعيها في الثلاجة حتي تبرد.

ثم ضعي المزيج الناتج في الثلاجة لاستخدام مزيل العرق بشكل يومي بعد الاستحمام.

ثم يتم إضافة النشا إلى التركيبة حسب الحاجة لزيادة قوام خليط مزيل العرق الطبيعي الناتج.