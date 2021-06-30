كفته المطاعم المظبوطة من غير ما تفك ولا تكش منك بمكون سحري في مطبخك

كفته المطاعم المظبوطة من غير ما تفك ولا تكش منك تعتبر كفتة الحاتي من كفته المطاعم التي تعتبر من أشهر الأطباق، وتحرص كل سيدة مصرية على استخدامها في تزيين سفرة الطعام لديها، مع حلول عيد الاضحى، كل امرأة تقوم بالبحث عن طريقة لصنع أطباق شهيرة يحبها الجميع في العيد، وخصوصاً كفتة الحاتي، فأصبحت كفتة الحاتي من الوصفات الشهيرة في المطبخ العربي والسوري وكذلك السعودي آخر لما تتمتع به من نكهة لذيذة ومذاق لا مثيل له، وهذه الوصفة تشتهر بمكوناتها البسيطة، إلا أن الكثير من النساء لا يصنعن الكفته بنجاح مثل المطاعم، لأنهن ارتكبن بعض الأخطاء الصغيرة التي أدت إلى عيوب في صنع كفتة المطاعم.

نصف قطعة لحم مفروم.

بصلة واحدة حجمها كبير مبشورة.

القليل من عصير الطماطم.

رشة هيل مبشور، مع استخدام البابريكا.

قطعة طماطم مبشورة.

عصير نصف ليمونة.

ماء البصل الذي تم عصره جيداً.

كزبرة مجففة

رشة من الملح.

القليل من الفلفل الاسود.

في إناء عميق ضعي الكمية المناسبة من اللحم المفروم.

يُضاف الملح والفلفل الأسود والهيل المبشور والطماطم المبشورة والكزبرة المجففة والبصل والفلفل الحلو.

ثم نبدأ في عجن اللحم جيداً مع الإضافات حتى تختفي المكونات في اللحم.

قومي بتشكيلها إلى أصابع بالحجم المناسب، وقومي بوضعه جنبًا إلى جنب في وعاء، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ورق الزبدة نقوم بإحضاره والألمنيوم، ضع طبقتين على البليت، ثم ضع بعض الفحم بعد الإضاءة.

نضع الصينية على نار متوسطة ونضع الشبكة عليها.

لتحضير مزيج التلميع لأصابع الكفتة، نذوب ملعقة كبيرة من السمن في كمية معينة من ماء الطماطم، وماء البصل، ومسحوق

الفلفل الحار، والفلفل الأسود، والملح، ونصف ليمونة، ثم ندهن أصابع الكفتة بهذا الخليط.

بهذا الخليط. ضعي الكفتة المصقولة على الفحم، وانتظري حتى تنضج، ثم ضعيها على طبق بكمية مناسبة من الجرجير والبقدونس، وتناوليها ساخنة.

ملحوظة هامة:

ماعدا اللحم والبصل لا يضاف لكفته المطاعم حتى كذلك الكزبرة أو البقدونس أو الخبز أو أي شيء آخر حتى يتم عمل كفته مثل كفته المطاعم.