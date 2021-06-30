أسهل طريقة لعمل الكبة المقلية في البيت مقرمشة وناجحة من أول مرة

طريقة عمل الكبة المقلية، تعد الكبة المقلية من أشهر الطرق التي يتم إعداد الكبة بها والتي يفضل الكثير من الناس تناولها بهذه الطريقة، وأيضاً هي طريقة مميزة وسهلة التحضير، كما أن عند الأطفال تشتهيها وتفضلها، ومن الممكن إعدادها بالعديد من الطرق الأخرى، وإليكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل الكبة المقلية بالطريقة السورية.

طريقة عمل الكبة المقلية

تعد الكبة المقلية واحدة من الأكلات التي تقدم فى العزائم ومختلف المناسبات، وعادة ما يتم إعداد الكبة فى سوريا وبلاد الشام، ولكن مؤخراً انتشر طريقة عمل الكبة فى مصر والمملكة العربية السعودية وأصبحت من الأكلات الأساسية فى كل المناسبات، ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، ولا يختلف عليها أحد، تابعونا لنتعرف سوياُ على خطوات عمل الكبة.

المكونات :

أربع أكواب من البرغل الناعم.

ملح.

ثلاث ورقات من النعناع الأخضر الفريش.

نصف ليمونة كبيرة .

كيلو وربع من اللحم المفروم.

ثمرة واحدة من البصل حجم كبير مقطعة إلى اربع.

فلفل أسود ناعم.

اربع ملاعق كبيره الحجم من الماء البارد.

مكونات حشو الكبة

خمس ملاعق كبيرة الحجم من دبس الرمان.

ثمن ملعقة من الزنجبيل والملح.

بصله واحدة متوسطة مفرومة فرم ناعم.

زيت.

نصف ملعقة من الفلفل الأبيض و الفلفل الأسود .

نصف كيلو من اللحم.

لتحضير الحشو نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت والبصل المفروم ونقوم بتقليبه حتى يذبل ثم نضيف اللحم وباقي البهارات ونحرك المكونات بين الحين والأخر حتى تصبح ناضجة تماماً وجاهزة للاستخدام.

لتحضير البرغل نضع البرغل في وعاء عميق به ماء ونتركه لمدة 30 دقيقة.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضيف البصل و قشر نصف الليمونه والفلفل والنعناع والملح و البرغل ونخلط المكونات حتى يكون الخليط متماسك وناعم وبعد ذلك نضيف اللحم.

نقسم كمية البرغل إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم نقوم بعمل فجوة صغيرة بداخلها ونصع الحشو، ويتم إغلاقها مرة أخرى، ثم تُشكل عبى شكل بيضاوي.

وبعد ذلك نضعه في مقلاة بها زيت غزير مسخن ونتركها حتى تنضج، وبعدها تصبح جاهزه نقوم بوضعها في طبق التقديم .

طريقة تحضير الكبة المقلية