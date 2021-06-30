طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبييض الوجه ، تعاني الكثير من النساء من تغيير لون بشرتهم واسمرارها وليس الأمر في الوجه فقط بل في العديد من مناطق الجسم وعلى وجه التحديد المناطق الحساسة وذلك نتيجة للتعرض لاستخدام العديد من منتجات البشرة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تضر البشرة وينتج عنها إما حدوث اسمرار بها وتغير لونها أو ظهور بعض الحبوب بها وما شابه هذا، ولكن سنوضع من خلال موقعنا اليوم العديد من أفضل الوصفات الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية كيفية تفتيح البشرة وتبييضها وإرجاع لونها كما كالسابق.طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبييض الوجه
الخيار من أفضل أنواع الخضروات التي أثبتت فاعليتها في تفتيح البشرة وترطيبها وتغذيتها بشكل كبير جدًا وكذلك الحال مع النشا وخطوات الماسك هي:
مكونات الماسك
- ثمرة واحدة من الخيار
- عدد 2 ملعقة من النشا
- 2 ملعقة من الزبادي
خطوات تجهيز الماسك
- قومي أولًا بهرس ثمرة الهيار جيدًا إما بشكل يدوي أو باستخدام الجهاز الكهربائي.
- أضيفي النشا والزبادي على الخيار وابدأي بالتقليب بينهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا مع بعضهما البعض.
- قومي بوضع الماسك على بشرتك واستمري بتدليك بشرتك لمدة 5 دقائق.
- اتركي الماسك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة على البشرة.
- بعد انتهاء المدة اغسلي بشرتك جيدًا ومن ثم رطبيها بمرطب مناسب.
- كرري استخدام هذه التجربة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.
الجزر له العديد من الفوائد على البشرة فبالإضافة إلى تغذيتها وإزالة التجاعيد بها فهو يعمل على تفتسحها أيضًا وطريقة استخدام ماسك الجزر هي:
مكونات الوصفة:
- ثمرة واحدة من الجزر.
- عدد 2 ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الورد.
خطوات استخدام الماسك
- في البداية قومي ببشر ثمرة الجزر ناعمًا ومن ثم قومي بتصفيته جيدًا واحتفظي بماء الجزر فقط.
- أضيفي جميع المكونات السابقة على ماء الجزر واستمري بالتقليب حتى يضبح الفوام كريمي ناعم.
- قومي بدهن الخليط على بشرتك وابدأي بالتدليك لمدة دقائق معدودة.
- بعدها قومي بترك الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي بشرتك بالماء البارد جيدًا ولا تنسي الاحتفاظ بباقي الماسك بالثلاجة.
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طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبييض الوجه ، تعاني الكثير من النساء من تغيير لون بشرتهم واسمرارها وليس الأمر في الوجه فقط بل في العديد من مناطق الجسم وعلى وجه التحديد المناطق الحساسة وذلك نتيجة للتعرض لاستخدام العديد من منتجات البشرة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تضر البشرة وينتج عنها إما حدوث اسمرار بها وتغير لونها أو ظهور بعض الحبوب بها وما شابه هذا، ولكن سنوضع من خلال موقعنا اليوم العديد من أفضل الوصفات الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية كيفية تفتيح البشرة وتبييضها وإرجاع لونها كما كالسابق.طريقة عمل كريم الخيار الرهيب لتبييض الوجه
الخيار من أفضل أنواع الخضروات التي أثبتت فاعليتها في تفتيح البشرة وترطيبها وتغذيتها بشكل كبير جدًا وكذلك الحال مع النشا وخطوات الماسك هي:
مكونات الماسك
- ثمرة واحدة من الخيار
- عدد 2 ملعقة من النشا
- 2 ملعقة من الزبادي
خطوات تجهيز الماسك
- قومي أولًا بهرس ثمرة الهيار جيدًا إما بشكل يدوي أو باستخدام الجهاز الكهربائي.
- أضيفي النشا والزبادي على الخيار وابدأي بالتقليب بينهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا مع بعضهما البعض.
- قومي بوضع الماسك على بشرتك واستمري بتدليك بشرتك لمدة 5 دقائق.
- اتركي الماسك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة على البشرة.
- بعد انتهاء المدة اغسلي بشرتك جيدًا ومن ثم رطبيها بمرطب مناسب.
- كرري استخدام هذه التجربة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.
الجزر له العديد من الفوائد على البشرة فبالإضافة إلى تغذيتها وإزالة التجاعيد بها فهو يعمل على تفتسحها أيضًا وطريقة استخدام ماسك الجزر هي:
مكونات الوصفة:
- ثمرة واحدة من الجزر.
- عدد 2 ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الورد.
خطوات استخدام الماسك
- في البداية قومي ببشر ثمرة الجزر ناعمًا ومن ثم قومي بتصفيته جيدًا واحتفظي بماء الجزر فقط.
- أضيفي جميع المكونات السابقة على ماء الجزر واستمري بالتقليب حتى يضبح الفوام كريمي ناعم.
- قومي بدهن الخليط على بشرتك وابدأي بالتدليك لمدة دقائق معدودة.
- بعدها قومي بترك الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي بشرتك بالماء البارد جيدًا ولا تنسي الاحتفاظ بباقي الماسك بالثلاجة.
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