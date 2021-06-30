كنز رباني لتطويل الشعر بجنون وعلاج التساقط وانبات الفراغات من أول استعمال

كنز رباني لتطويل الشعر بجنون، تطويل الشعر من بين أكثر ما ترغبه الفتيات لشعرهن، حيث يمتاز الشعر الطويل بالجمال والانسيابية، ومن خلال ما يلي نتعرف على وصفة مميزة يمكننا من خلالها أن نطيل من ،خصل الشعر، مع ذكر بعض النصائح والتي تفيد في الحصول على النتيجة المرجوة، وأهم ما يجب اتباعه حتى نزيد من طول الشعر.

كنز رباني لتطويل الشعر بجنون وعلاج التساقط

تطويل الشعر باستعمال زيت الجرجير من الممكن أن نعتمد على هذا المزيج الزيتي الرائع للحصول على شعر أكثر طولًا والمكونات تكون كما يلي:

ملعقتان مكون زيت الجرجير.

ملعقة مستخلص زيت السمسم.

ملعقة المستخلص الزيتي لجوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة زيت الجزر.

طريقة التحضير واستخدام تلك الوصفة:

نقوم بإحضار مختلف الزيوت، ونضعها بالوعاء الأنسب للخلط الجيد فيما بينهم.

بعد تمام عملية المزج، نقوم بوضع ذلك المزيج بزجاجة أو عبوة مناسبة، ويحفظ بعيد عن الحرارة، وبعيد عن الضوء,

يستعمل بمعدل مرتين كل سبعة أيام، ولا بد من تدليك الجذور للشعر بواسطته، وكذلك عمل تدليك لفروة الرأس، وتدليك للأطراف.

النتيجة تعتبر سريعة بالمقارنة مع أنواع خلطات أخرى، حيث أن مكون زيت الجرجير معروف بأثره الرائع على الشعر، وبالأخص من حيث الطول، والنمو.

نصائح مهمة لتطويل الشعر

من بين أهم النصائح للتطويل لخصل الشعر ما يلي ذكره بالنقاط التالية: