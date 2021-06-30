طريقتي في عمل كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بأسهل مكونات وبطعم لذيذ وشهي

طريقة عمل كفتة الفراخ من أسهل المأكولات التي يتم تحضيرها في أقل وقت وبدون أي تعب، حيث أنها لا تحتوي علي مكونات كثيرة ولكن يختلف طعم كفتة الفراخ من شخص لآخر، وكل هذا يرجع إلي استخدام البهارات التي تضاف إليها فيه التي تعطيعها مذاق مميز ومختلف. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات : كيلو من الفراخ المفروم ناعم.

نصف كوب صغير من البقدونس المفروم ناعم.

نصف كوب صغير من البصل المفروم ناعم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الطيب.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة المطحونة. طريقة التحضير نقوم بتحضير طبق ويفضل أن يكون هذا الطبق عميق حيث يتم وضع الفراخ المفرومة والكمية تكون حسب عدد الأشخاص، ثم يتم وضع كمية البصل المفروم والثوم المهروس حيث نضع البقدونس المفروم ناعم، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون وجوز الطيب والكزبرة الجافة المطحونة.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات بطريقة جيدة مع بعضها ونستمر في عجنها لعدة دقائق، باستخدام اليد لكي نحصل علي قوام متماسك ومتجانس.

ثم يتم تجهيز صينية ونضع بها نقطة بسيطة من الزيت ويتم دهن الصينية جيدا، وبعد ذلك نقوم بتشكيل هذه الكفتة علي شكل كور متساوية الحجم ويكون حجمها متوسط، وفي الخطوة التالية من الممكن أن نقوم بوضع هذه الصينية في الثلاجه ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بتحضير الاسياخ المخصصة لشوي الفراخ، ثم نحضر كرة واحدة من كور الفراخ ونضعها علي السيخ ونقوم بمدها علي السيخ بشكل جيد، ثم يتم وضع هذا السيخ في الصينية وهكذا حتي يتم انتهاء كمية كفتة الفراخ.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا، وبعد تسخين الفرن يتم وضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي من الوجهين ومن الممكن أن يتم تقليبها كل حين، وبعد أن يتم تسوية الكفتة جيدا نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به رشة من البقدونس المفروم ثم يتم وضع كفتة الفراخ وبعد ذلك نقوم بتقديمها مباشرة بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق سلطة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل كفتة الفراخ من أسهل المأكولات التي يتم تحضيرها في أقل وقت وبدون أي تعب، حيث أنها لا تحتوي علي مكونات كثيرة ولكن يختلف طعم كفتة الفراخ من شخص لآخر، وكل هذا يرجع إلي استخدام البهارات التي تضاف إليها فيه التي تعطيعها مذاق مميز ومختلف. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات : كيلو من الفراخ المفروم ناعم.

نصف كوب صغير من البقدونس المفروم ناعم.

نصف كوب صغير من البصل المفروم ناعم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الطيب.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة المطحونة. طريقة التحضير نقوم بتحضير طبق ويفضل أن يكون هذا الطبق عميق حيث يتم وضع الفراخ المفرومة والكمية تكون حسب عدد الأشخاص، ثم يتم وضع كمية البصل المفروم والثوم المهروس حيث نضع البقدونس المفروم ناعم، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون وجوز الطيب والكزبرة الجافة المطحونة.

وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات بطريقة جيدة مع بعضها ونستمر في عجنها لعدة دقائق، باستخدام اليد لكي نحصل علي قوام متماسك ومتجانس.

ثم يتم تجهيز صينية ونضع بها نقطة بسيطة من الزيت ويتم دهن الصينية جيدا، وبعد ذلك نقوم بتشكيل هذه الكفتة علي شكل كور متساوية الحجم ويكون حجمها متوسط، وفي الخطوة التالية من الممكن أن نقوم بوضع هذه الصينية في الثلاجه ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بتحضير الاسياخ المخصصة لشوي الفراخ، ثم نحضر كرة واحدة من كور الفراخ ونضعها علي السيخ ونقوم بمدها علي السيخ بشكل جيد، ثم يتم وضع هذا السيخ في الصينية وهكذا حتي يتم انتهاء كمية كفتة الفراخ.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا، وبعد تسخين الفرن يتم وضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي من الوجهين ومن الممكن أن يتم تقليبها كل حين، وبعد أن يتم تسوية الكفتة جيدا نقوم بإخراجها من الفرن، ثم نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به رشة من البقدونس المفروم ثم يتم وضع كفتة الفراخ وبعد ذلك نقوم بتقديمها مباشرة بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق سلطة. طريقة التحضير

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