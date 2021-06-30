طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لتفتيح وتبييض الوجه وازالة التجاعيد بسرعة

طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لتبييض الوجه والذي تحتاجه أغلب الفتيات في فصل الشتاء وبعض المصايف وذلك للحد من علامات الاسمرار التي قد تواجه الفتيات في فترة الصيف، بغض النظر عن فوائد البانثينول فبإضافة القهوة له قد تعمل على زيادة المفعول وتبييض الاماكن الداكنة في الجسم، وليس ذلك فقط بل بالإضافة لذلك فتكون الروائح لتلك الخلطة السحرية بمكونين فقط تعمل على تنعيم الجسم وشدة وتبييضه.

المقادير:

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

3 ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة واحدة من العسل ابيض.

طريقة تحضير الكريم:

نقوم بوضع مقدار القهوة والقرفة ثم نقوم بإضافتهم على كريم البانثينول، ثم نضيف العسل الأبيض بالتدريج.

قومي بمزج كل العناصر جيدًا ومن ثم قومي بوضعها على المناطق المراد تفتيحها.

عليكِ أن تنتظري ما بين 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، ثم قومي بغسل بشرتك.

وعليكِ أن تكرري هذا الماسك عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

ويمكن للبانثينول أيضًا القضاء على اسمرار الجسم وتقليل الجلد الميت على الجلد.

يمكن للماسك أيضًا أن ينعم ويفتح البشرة بسرعة فائقة.

يمكن لهذا الماسك أن يقضي على المسام المفتوحة، كما أنه يزيل الشوائب الموجودة في الجلد.

له فوائد عظيمة في مستحضرات التجميل الموضعية، وغالبًا ما يستخدم مصنعو المنتجات البانثينول كمرطب، ولكنه مدرج أيضًا في العديد من مستحضرات التجميل كعامل ملطف ومهدئ ومضاد للتهيج، كما أنه يساعد بشرتك على بناء حاجز ضد التهيج وفقدان الماء.

يحتوي على فيتامين ب 5 الضروري لنظام غذائي صحي، وللجلد، والشعر، من المنطقي أن مشتق البانثينول هو عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل المستحضرات والمنظفات الخاصة بالبشرة، كما توجد أيضًا في مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه أو كريم الأساس أو حتى الماسكارا، ويظهر البانثينول أيضًا في الكريمات المصنوعة لعلاج لدغات الحشرات واللبلاب السام وحتى طفح الحفاضات.

وبهذه الطريقة فقد تم توضيح طريقة عمل كريم البانثينول والقهوة لتببيض الوجه بالإضافة إلى فوائد البانثينول العظيمة في الجسم والبشرة تحديدا.