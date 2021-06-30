اسهل طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني في المنزل كالمحترفين وداعا للصالونات

كثير من النساء تهوى دائمًا تغير لون شعرها من وقت للاخر، بألوان جديدة، وجذابة، ومن أفضل هذه الألوان هو اللون الزيتوني، سواء كان للشعر الطويل، أو القصير، وقد حقق هذا اللون نجاحًا كبيرًا وأصبحت من احدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى تعدد درجات الوانه المتعددة التي أتاحت الفرصة لهم باختيار ما يناسبهم من هذه الألوان. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني الأدوات المطلوبة مشط مخصص لتقسيم الشعر،

ملاقط للشعر.

قفازات

طبق غويط للصبغة

فرشاة مخصصة لوضع الصبغة.

عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح.

عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح جدا.

عبوة صبغة أخضر.

٣ ملاعق من هيدروكسيد عيار 40%.

٣ ملاعق من هيدروكسيد عيار 20%.

ملعقة صغيرة بودرة سحب للون. طريقة التحضير وتطبيقها على الشعر في البداية قومي بتقسيم الشعر الى اربع اجزاء، مستخدمة في ذلك مشط التقسيم، ويتم رفع كل جزء بواسطة الملاقط

نحضر طبق غويط، نضيف به الصيغة الرمادي الاشقر الفاتح، والرمادي الاشقر الغامق، وإضافة بودرة سحب اللون من الشعر، ووضع هيدروكسيد ٤٠ %

اخلطي المكونات جيدًا، وبواسطة فرشة الصبغة قومي بتوزيع الخليط على الشعر جيدًا ولكن نبعد مسافة من الجذور على بعد 5سم

ويترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة، وسوف تلاحظين تفتيح الشعر بنفس الدرجة التي تم اختيارها.

بعد ذلك كرري نفس الخلطة مرة أخري لتلوين الجذور، مع تغير فقط الهيدروكسيد وضع الاخف منه وهو عيار20%

وتوزع هذا الخليط على الجذور فقط، ولكن تترك مدة لو تزيد عن 10 دقائق

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر فقط، حتى تتركي شعرك نظيف تمامًا، لا يوجد به اي اثار صبغة

نضع في طبق اخر صبغة لونها اخضر و2 ملعقة من الهيدروكسيد20%، وقومي بفرك كل الشعر به كاملًا، لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الشعر جيدًا، ولكن بالبلسم فقط حتى لا يضيع اللون.

قومي بتجفيف الشعر جيدًا بالاستشوار حتى تشاهدين النتيجة بشكل اوضح.

لا يفضل استخدام الشامبو على الشعر لمدة لا تقل عن 5 ايام، حتى يثبت اللون.

وتمتعي بأجمل لون شعر وهو اللون الزيتوني المميز. طريقة التحضير وتطبيقها على الشعر الوسوم

كثير من النساء تهوى دائمًا تغير لون شعرها من وقت للاخر، بألوان جديدة، وجذابة، ومن أفضل هذه الألوان هو اللون الزيتوني، سواء كان للشعر الطويل، أو القصير، وقد حقق هذا اللون نجاحًا كبيرًا وأصبحت من احدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى تعدد درجات الوانه المتعددة التي أتاحت الفرصة لهم باختيار ما يناسبهم من هذه الألوان. خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني الأدوات المطلوبة مشط مخصص لتقسيم الشعر،

ملاقط للشعر.

قفازات

طبق غويط للصبغة

فرشاة مخصصة لوضع الصبغة.

عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح.

عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح جدا.

عبوة صبغة أخضر.

٣ ملاعق من هيدروكسيد عيار 40%.

٣ ملاعق من هيدروكسيد عيار 20%.

ملعقة صغيرة بودرة سحب للون. طريقة التحضير وتطبيقها على الشعر في البداية قومي بتقسيم الشعر الى اربع اجزاء، مستخدمة في ذلك مشط التقسيم، ويتم رفع كل جزء بواسطة الملاقط

نحضر طبق غويط، نضيف به الصيغة الرمادي الاشقر الفاتح، والرمادي الاشقر الغامق، وإضافة بودرة سحب اللون من الشعر، ووضع هيدروكسيد ٤٠ %

اخلطي المكونات جيدًا، وبواسطة فرشة الصبغة قومي بتوزيع الخليط على الشعر جيدًا ولكن نبعد مسافة من الجذور على بعد 5سم

ويترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة، وسوف تلاحظين تفتيح الشعر بنفس الدرجة التي تم اختيارها.

بعد ذلك كرري نفس الخلطة مرة أخري لتلوين الجذور، مع تغير فقط الهيدروكسيد وضع الاخف منه وهو عيار20%

وتوزع هذا الخليط على الجذور فقط، ولكن تترك مدة لو تزيد عن 10 دقائق

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر فقط، حتى تتركي شعرك نظيف تمامًا، لا يوجد به اي اثار صبغة

نضع في طبق اخر صبغة لونها اخضر و2 ملعقة من الهيدروكسيد20%، وقومي بفرك كل الشعر به كاملًا، لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الشعر جيدًا، ولكن بالبلسم فقط حتى لا يضيع اللون.

قومي بتجفيف الشعر جيدًا بالاستشوار حتى تشاهدين النتيجة بشكل اوضح.

لا يفضل استخدام الشامبو على الشعر لمدة لا تقل عن 5 ايام، حتى يثبت اللون.

وتمتعي بأجمل لون شعر وهو اللون الزيتوني المميز. طريقة التحضير وتطبيقها على الشعر

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