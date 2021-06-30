طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة والسجق بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الجلاش الحادق هو من الأطباق الرئيسية التي تتربع على سفرة الجميع بجانب الرقاق في رمضان والمناسبات الأجتماعية يعشق تناوله الجميع سواء كانت حادق أو حلو يتميز بأضافة حشوات مختلفة منها اللحمة المفرومة، الفراخ، الجبن المشكلة، السجق، كبد وقوانص، تونة، السلامي، السبانخ، الخضار.

الجلاش عبارة عن رول من طبقات رقيقة. يعد يقدم بطرق مختلفة منها السمبوسك، الرول، قطع مربعات وأول من قام بتحضيره وتقديمه كان في العصر العثماني. من فوائد تناول عجينة الجلاش تقوي العظام والأسنان، تحتوي حشوات الجلاش علي كمية كبيرة من الكالسيوم ،البروتين، الفسفور، الحديد، يقدم بجانبها السلطات المميزة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

المكونات

لفة جلاش.

كيلو لحمة مفرومة.

فلفل رومي أخضر.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

بيض.

كوب لبن بدرجه حرارة الغرفة.

سمن.

طريقه تحضير اللحمة المفرومة

نضع طاسة عميقة على النار.

نضع ملعقة كبيرة من السمن.

نضع البصل، الثوم في الطاسة.

نقلبهم حتي يدبل البصل والثوم.

نغسل الفلفل الرومي ، ينزع العنقود والبذور.

يقطع مكعبات صغيرة.

يضاف للبصل.

نضع الللحمة المفرومة.

ونقلبها نضيف التوابل.

تترك علي النار حتي تنضج.

طريقة تحضير الجلاش باللحمة

نضع طاسة صغيرة على النار.

نضع ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

نقدح السمن ونرفعه من على النار.

نحضر صينية مناسبة.

ندهن الصينية بالسمن.

نضع ورقتان من الجلاش.

ندهن ورق الجلاش بأكمله.

نضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة.

ثم نضع طبقة ثانية ورق الجلاش.

ندهن السمن ورقة الجلاش بإكملها.

نضع طبقة أخيرة من اللحمة المفرومه.

نضع طبقة أخيرة من ورق الجلاش.

ندهنها بالسمن وتقطع بالسكين حسب الرغبة.

نضع في طبق عميق كوب اللبن والبيض.

نضيف الفلفل الأسود والملح.

نرب البيض واللبن جيداً

نسقي الجلاش باللبن والبيض.

نضعهم في الفرن لمده ربع ساعة.

ترفع للشواية ليصبح وجها لونه ذهبي.

ترص في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بجانبها السلطات.

طريقة عمل الجلاش بالسجق

المكونات

لفة جلاش أي نوع.

كيلو سجق.

بصلة مقطعة جوانح.

حبتان فلفل رومي وسط مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة سبع بهارت.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون.

كوب جبنة موتزريلا مبشورة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

كوب جبنة رومي مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت.

خليط سمن وزيت.

طريقة التحضير