طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة للشيف هبه أبو الخير خلال دقائق

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طريقة عمل كيكة البرتقال ، تعد الكيك من افضل وأسهل أنواع الحلويات واكثرها انتشاراً، والتي تقوم معظم أمهاتنا في تحضيرها بالمنزل دائماً، كما أن للبرتقال فوائد عديدة يحتاج إليها جسم الإنسان بشكل كبير، ورغم سهولة تحضيرها فإن بعض الأخطاء الصغيرة قد تتسبب في فشل وصفتك، لذلك هنا جئنا لك بأسهل خطوات مضمونة وسهلة لطريقة عمل كيكة البرتقال بالمنزل.طريقة عمل كيكة البرتقال
الكثير منا يعرف كيكة البرتقال ويحبها وقد تكون هي الحلوي المفضلة لديه، كما أن معظمنا يحب فاكهة البرتقال، التي تحتوي علي فوائد متعددة مثل خفض مستوي الكوليسترول في الدم وتقوية المناعة لاحتوائه علي فيتامين سي الغني وغيرهم، ولكي نقم بتحضير كيك برتقال ناجحة عليك بإتباع الأتي:مقادير كيك البرتقال
- 5 بيضات بحرارة الغرفة.
- كوب عصير برتقال طازج بحرارة الغرفة.
- 1/2 كوب زبادي (3 ملاعق كبيرة).
- معلقة كبيرة من بشر البرتقال.
- كوب و1/2 سكر ابيض ناعم.
- كوب زيت.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا(صودا الخبز).
- رشه ملح.
- ملعقة صغيرة خل.
- 3 أكواب دقيق فاخر.
- 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.
لكي تضمن نجاح الكيكة يجب عليك الالتزام بالمقادير المذكورة، وعدم فتح الفرن علي الكيك أثناء تسويتها، ويجب عليك اختيار افضل نوع للدقيق والبيكنج بودر؛ لأنهم السبب الرئيسي في غمقان الكيكة، وخطوات التحضير كالاتي:
- في البداية نقم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180.
- نقم بتجهيز قالب كيك البرتقال، ونوزع القليل من الزيت أو الزبدة في القالب حتي الأطراف باستخدام الفرشاة، وبعدها نزيل أي زيادات، ثم نقم بتبطين قالب الكيك بالقليل من الدقيق مع تقليب القالب حتي نتأكد انه لا يوجد أي زيادات.
- الآن نقم بنخل جميع المكونات الجافة في قالب واسع، نضيف الدقيق وعليه الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا.
- في الخلاط أو المضرب الكهربي أو العجانة نقم بإضافة البيض ثم نخفقه علي سرعه عالية لمدة دقيقتين.
- بعد مرور الدقيقتين نقم بإضافة السكر بالتدريج أثناء خفق البيض، ونترك السكر يخفق مع البيض لمدة 5 دقائق.
- نقم بإيقاف الخفق ونضيف بشر البرتقال والخل والزيت، ثم نبدأ بالخفق لمدة دقيقة.
- نضيف الدقيق المنخول مسبقاً بالتدريج مع القليل من عصير البرتقال بالتبادل.
- نقم بإضافة الزبادي إلي خليط كيك البرتقال ونكمل الخفق لمدة دقيقة.
- الآن نبدأ بسكب خليط كيك البرتقال في القالب الذي قمنا بتحضيره سابقاً، ثم نضع قالب كيكة البرتقال في الفرن المسخن مسبقاً ونتركه لمدة 45 دقيقة.
- يمكنك إضافة أي صوص مفضل لديك علي الكيك، وبهذا فلقد قومنا بعرض طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بكل سهولة.
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طريقة عمل كيكة البرتقال ، تعد الكيك من افضل وأسهل أنواع الحلويات واكثرها انتشاراً، والتي تقوم معظم أمهاتنا في تحضيرها بالمنزل دائماً، كما أن للبرتقال فوائد عديدة يحتاج إليها جسم الإنسان بشكل كبير، ورغم سهولة تحضيرها فإن بعض الأخطاء الصغيرة قد تتسبب في فشل وصفتك، لذلك هنا جئنا لك بأسهل خطوات مضمونة وسهلة لطريقة عمل كيكة البرتقال بالمنزل.طريقة عمل كيكة البرتقال
الكثير منا يعرف كيكة البرتقال ويحبها وقد تكون هي الحلوي المفضلة لديه، كما أن معظمنا يحب فاكهة البرتقال، التي تحتوي علي فوائد متعددة مثل خفض مستوي الكوليسترول في الدم وتقوية المناعة لاحتوائه علي فيتامين سي الغني وغيرهم، ولكي نقم بتحضير كيك برتقال ناجحة عليك بإتباع الأتي:مقادير كيك البرتقال
- 5 بيضات بحرارة الغرفة.
- كوب عصير برتقال طازج بحرارة الغرفة.
- 1/2 كوب زبادي (3 ملاعق كبيرة).
- معلقة كبيرة من بشر البرتقال.
- كوب و1/2 سكر ابيض ناعم.
- كوب زيت.
- 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا(صودا الخبز).
- رشه ملح.
- ملعقة صغيرة خل.
- 3 أكواب دقيق فاخر.
- 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.
لكي تضمن نجاح الكيكة يجب عليك الالتزام بالمقادير المذكورة، وعدم فتح الفرن علي الكيك أثناء تسويتها، ويجب عليك اختيار افضل نوع للدقيق والبيكنج بودر؛ لأنهم السبب الرئيسي في غمقان الكيكة، وخطوات التحضير كالاتي:
- في البداية نقم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180.
- نقم بتجهيز قالب كيك البرتقال، ونوزع القليل من الزيت أو الزبدة في القالب حتي الأطراف باستخدام الفرشاة، وبعدها نزيل أي زيادات، ثم نقم بتبطين قالب الكيك بالقليل من الدقيق مع تقليب القالب حتي نتأكد انه لا يوجد أي زيادات.
- الآن نقم بنخل جميع المكونات الجافة في قالب واسع، نضيف الدقيق وعليه الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا.
- في الخلاط أو المضرب الكهربي أو العجانة نقم بإضافة البيض ثم نخفقه علي سرعه عالية لمدة دقيقتين.
- بعد مرور الدقيقتين نقم بإضافة السكر بالتدريج أثناء خفق البيض، ونترك السكر يخفق مع البيض لمدة 5 دقائق.
- نقم بإيقاف الخفق ونضيف بشر البرتقال والخل والزيت، ثم نبدأ بالخفق لمدة دقيقة.
- نضيف الدقيق المنخول مسبقاً بالتدريج مع القليل من عصير البرتقال بالتبادل.
- نقم بإضافة الزبادي إلي خليط كيك البرتقال ونكمل الخفق لمدة دقيقة.
- الآن نبدأ بسكب خليط كيك البرتقال في القالب الذي قمنا بتحضيره سابقاً، ثم نضع قالب كيكة البرتقال في الفرن المسخن مسبقاً ونتركه لمدة 45 دقيقة.
- يمكنك إضافة أي صوص مفضل لديك علي الكيك، وبهذا فلقد قومنا بعرض طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة للشيف هبه أبو الخير خلال دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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