طريقة صبغ الحواجب بشكل طبيعي في المنزل بطريقة سهلة جدا والنتيجة مبهرة

صبغ الحواجب إذا لم يكن لديك حواجب طبيعية بطبيعتها، فلن تضطري بعد الأن إلى استخدام قلم الحواجب أو البودرة كل يوم. يعد تلوين الحاجب خيارًا بسيطًا وغير مكلف ولكنه فعال لمنح الحواجب كثافة أكبر في وقت قصير جدًا. سواء كان ذلك بنفسك أو لدى مصفف الشعر يمنحك تلوين الحاجب حقيقيًا يجعل منطقة عينيك تبدو أفضل. سنخبرك بالطرق التي يمكنك استخدامها لتلوين حاجبيك بنفسك.

صبغ الحواجب

يمكنك التعرف أيضا على طريقة صبغ الشعر بالمنزل، هل قمت بتلوين حاجبيك أو صبغهما بنفسك؟ يمكنك تلوين حواجبك بشكل احترافي في المنزل يمكنك أيضًا تجربتها بنفسك. ومع ذلك، مع وجود محترف، يمكنننا تقديم النصح لك بشأن اختيار اللون وكيفية صبغ حاجبيك. من الجيد أيضًا صبغ حاجبيك بنفسك في المنزل من أجل توفير الذهاب إلى الصالون. إذا اتبعت تعليماتنا بعناية، فيجب أن يسير كل شيء بسلاسة هنا أيضًا.

تلوين الحاجب

قبل أن تتمكن من صبغ حواجبك، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو تنظيفها باستخدام تونر الوجه حتى تكون خالية من الزيت. بعد تجفيفها جيدًا، يمكنك وضع الكريم الدهني مثل الفازلين حول الحاجبين حتى لا تؤثر الصبغة على الجلد، لكن هذا ليس ضروريًا.

خلط صبغة الحاجب

أفضل ما يمكنك فعله هو مزج كريم اللون والمظهر في وعاء صغير حتى يمكن إزالة العامل بسهولة أكبر. من المستحسن عند صبغ حاجبيك أن تعالج حاجبًا واحدًا أولاً ثم الآخر، حيث أن وقت التعرض قصير جدًا بحيث قد يكون هناك ألوان غير متساوية.

عند تلوين الحاجبين، من المهم أن تضعي اللون دائمًا في الاتجاه الذي نمت فيه حاجبيك.

ببساطة ضعي الصبغة بقطعة قطن أو فرشاة أسنان ناعمة أو فرشاة ماسكارا مهملة أو الفرشاة المرفقة مع مجموعة صبغ الحواجب.

يمكنك أيضًا إزالة الطلاء الزائد باستخدام قطعة قطن.

عادة ما يكون وقت التعرض لتلوين الحاجب بضع دقائق فقط.

يجب إزالة الطلاء بعد خمس دقائق على الأكثر حتى لا تصبح النتيجة شديدة جدًا ثم تظهر غير طبيعية.

عندما تصبغ حاجبيك لأول مرة، يجب أن تترك العامل يعمل لفترة قصيرة فقط ليكون في الجانب الآمن.

إذا لم تكن النتيجة شديدة بما فيه الكفاية، ببساطة كرر العملية مرة أخرى.

على الأقل هذه هي الطريقة التي تعرف بها كيف يتفاعل اللون على حواجبك.

وضع لون الحاجبوقت التعرض عند صبغ الحواجبإزالة لون الحاجب

بعد وقت التعرض، يمكنك بسهولة إزالة اللون باستخدام كرة قطنية جافة ثم مسحها مرة أخرى بقطن مبلل حتى لا تمتص الحواجب أي لون آخر. من فضلك لا تخاف من النتيجة، اعتمادًا على مدى نظافة أو عدم نظافة عملك، يمكن أن يؤدي اللون إلى تلطيخ الجلد تحت عظام الحاجب. باستخدام مقشر الوجه الخفيف والصابون والماء، يمكنك بسهولة غسل هذا اللون الزائد أو إزالة آخر بقايا عامل التلوين بمنشفة جافة.