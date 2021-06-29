دراسة: فوائد تناول السردين لمرضى السكري

السردين من أهم أنواع الأسماك الدهنية التي جاءت فوائده في كثير من الدراسات الطبية، وبالرغم من صغر حجمه ووفرته وقلة أسعاره إلا أنه يمتلك خواص غذائية لا تمتلكها أسماك أخرى، وبالحديث عن فوائده كشفت دراسة حديثة تأُثيره على مستوى السكر في الدم وفوائده لمرضى السكري، كما جاء في التالي:

السردين مرض السكري:

نشر موقع "سكاي نيوز" دراسة طبية أجراها باحثون من أسبانيا ونشرت في مجلة "التغذية السريرية" تحدثوا بها عن فوائد عدة للسردين منها تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية، والأهم أن الدراسة أكدت أن التناول المنتظم لأسماك السردين يمنع الإصابة بداء السكرى من النوع الثاني، نظرًا لما يحتوى عليه من منافع صحية.

وبحسب الدراسة التي أجرتها ديانا دياز ريزولو، المحاضرة والباحثة بجامعة أوبيرتا دي كاتالونيا، ومعهد "أوجست باي سونير" للأبحاث الطبية الحيوية، تساعد العناصر الغذائية الموجودة بكميات عالية في السردين، مثل أستورين وأوميجا 3 والكالسيوم وفيتامين د والمستويات العالية من الدهون غير المشبعة على الحماية من مرض السكري، الذي يؤثر على نحو 14% من السكان الإسبان فوق سن 18 عامًا.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة 152 مريضا تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، من 3 مراكز رعاية أولية مختلفة، تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري، تم وضع كل هؤلاء المرضى في برنامج غذائي سعى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، لكن مجموعة التدخل فقط أضافت 200 جرام من السردين إلى نظامهم الغذائي كل أسبوع علبتان من السردين في زيت الزيتون.

من بين المجموعة التي أدرجت السردين في نظامهم الغذائي، كان 37% من الأعضاء معرضين لخطر الإصابة بمرض السكرى في بداية الدراسة، وبعد عام واحد، بقي 8% فقط معرضين لخطر كبير.

ولوحظت أيضا تحسينات في معايير كيميائية حيوية أخرى مثل انخفاض مؤشر مقاومة الأنسولين، وزيادة الكوليسترول الجيد، وزيادة الهرمونات التي تسرع انهيار الجلوكوز "أديبونكتين" وانخفاض الدهون الثلاثية وضغط الدم.

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