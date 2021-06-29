كيف يكتشف الإنسان إصابته بمرض الفطر الأسود، يتم الاكتشاف من خلال إجراء مجموعة من التحاليل الطبية وكذلك ملاحظة الأعراض من قبل الأطباء المختصين، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض الفطر الأسود مرض خطير يهدد الحياة لذلك يجب اكتشافه مبكرًا.

أعراض الإصابة بمرض الفطر الأسود

نشر موقع "روسيا اليوم" تقريراً عن الفطر الأسود كُتب من قبل الأستاذ المساعد بطب القصر العيني عبد الرحمن يونس، ونقلاً عن قنوات تلفزيونية وجاء فيه أعراض الإصابة بالفطر الأسود على الشكل التالي:

نزول المخاط مصحوب بدم.

ألم كبير حول العين، والأنف.

الشعور بأعراض الجيوب الأنفية مثل السيلان وحكة الأنف والعطس ومشاكل التنفس.

وأكد الدكتور أن مرض الفطر الأسود يجب أن يكتشف مبكرًا، فعند تطوره يسبب اغلاق الأغشية المخاطية ومن ثم تتحول الخلايا للون الأسود، ويمكن أن ينتقل إلى المخ أو العين ويسبب غلق الأوعية الدموية، وبالتالي يهدد الحياة والبصر.

طرق الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود

أضاف الدكتور يونس أن الفطر الأسود مرض فطري يمكن الوقاية منه من خلال:

عدم استخدام المضاد الحيوي إلى عند الضرورة.

الإبتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة خاصة في حال الإصابة بكورونا.

وأضاف أن علاج الفطر الأسود مكلف جدًا، ويكون من خلال:

إعطاء المريض كميات معينة من مضادات الفطريات الطبية.

في مراحل المرض المتقدمة يمكن اللجوء إلى إزالة الخلايا المتعفنة أو حتى إزالة العضو المصاب حتى لا ينتشر إلى باقي الجسم.

الحالات المعرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

من يعانون من ضعف المناعة.

مرضى السكري و الأمراض المزمنة.

مرضى فيروس كورونا من الحالات الحرجة وخاصة المنومين في العناية المركزة.

مرضى الإيدز.

من يتطلب علاجهم أخذ أدوية الكورتيزون أو المضادات الحيوية بكثرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.