طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب المميزة مثل الحاتي من أجمل الوصفات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة دون مجهود كبير. يعد الكباب المشوي المصري من الوجبات المميزة جدًا والمناسبة لجميع الأوقات ومحببة لكل الأسرة عادة ما يتم إعدادها باللحم البقري أو لحم الضأن وتشوى على الفحم وتقدم بجانب خبز الحليب والخضروات وسلطة الطحينة والثومية وفي السطور المقبلة سوف نستعرض طريقة عمل الكباب المشوي بالمنزل. طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب الكمية تكفي لـ 4 أفراد

وقت التحضير 30 دقيقة

وقت الطهي 25 دقيقة. مقادير الكباب المشوي كيلو ونصف لحم بقري .

بصل أحمر وأصفر متوسط الحجم.

4 حبات قرنفل.

كوب ثوم مفري.

أوراق الريحان الطازج.

أوراق النعناع الطازج.

أوراق البقدونس الطازج.

ربع كوب دبس الرومان.

ملعقة ملح صغيرة.

فلفل أسود طازج . مقادير الكباب المشوي مقادير الخضروات: بصل أحمر متوسط.

فلفل أخضر متوسط.

ملعقة صلصة طماطم.

نصف ملعقة زيت زيتون.

زبادي عادي.

خيارات للخدمة : زبادي – أرز بسمتي – مكسرات. طريقة تحضير الكباب المصري طريقة تحضير الكباب المصري قطعي اللحم لقطع متوسطة الحجم وابشري عليهم بصلة حمراء متوسطة الحجم.

ضيفي عليهم الثوم والقرنفل وأوراق الريحان الطازج وأوراق النعناع والبقدونس ونصف كوب دبس الرومان و وربع كوب زيت زيتون وملعقة ملح صغيرة والفلفل الأسود وقلبي المكونات حتى تمتزج جيدًا.

اتركي المكونات في التتبيلة لبعض الوقت.

جهزي الأسياخ وانقعيها في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إذا كنت تستخدمين شواية الغاز قومي بتسخين الشواية على درجة حرارة متوسطة وسخني الفحم وضعي كومة فحم في وسط الشواية.

قومي بتجهيز اللحم وإزالة العوالق بيه وضعيه داخل الأسياخ واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق قبل الشواء.

قشري البصل وضعيه في الأسياخ مع الفلفل الأخضر والطماطم.

ادهنيهم بفرشاة مغموسة بزيت الزيتون وضعيهم في الشواية للتحمير لمدة 15 دقيقة.

قدميها في الأخير مع سلطة الزبادي والأرز البسمتي بالمكسرات والزبيب والخبز الحليب. والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والثومية حسب التفضيل.

ملاحظة يفضل ترك اللحم في التتبيلة يوم بلية حتى يمتص المكونات ويتم الشواء بعد ذلك سريعًا. بالنسبة للخضروات يمكنك تركها في التتبيلة لمدة 15 دقيقة لمزيد من النكهة المميزة. الوسوم

طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب المميزة مثل الحاتي من أجمل الوصفات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة دون مجهود كبير. يعد الكباب المشوي المصري من الوجبات المميزة جدًا والمناسبة لجميع الأوقات ومحببة لكل الأسرة عادة ما يتم إعدادها باللحم البقري أو لحم الضأن وتشوى على الفحم وتقدم بجانب خبز الحليب والخضروات وسلطة الطحينة والثومية وفي السطور المقبلة سوف نستعرض طريقة عمل الكباب المشوي بالمنزل. طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب طريقة عمل الكباب بتتبيلة الأعشاب الكمية تكفي لـ 4 أفراد

وقت التحضير 30 دقيقة

وقت الطهي 25 دقيقة. مقادير الكباب المشوي كيلو ونصف لحم بقري .

بصل أحمر وأصفر متوسط الحجم.

4 حبات قرنفل.

كوب ثوم مفري.

أوراق الريحان الطازج.

أوراق النعناع الطازج.

أوراق البقدونس الطازج.

ربع كوب دبس الرومان.

ملعقة ملح صغيرة.

فلفل أسود طازج . مقادير الكباب المشوي مقادير الخضروات: بصل أحمر متوسط.

فلفل أخضر متوسط.

ملعقة صلصة طماطم.

نصف ملعقة زيت زيتون.

زبادي عادي.

خيارات للخدمة : زبادي – أرز بسمتي – مكسرات. طريقة تحضير الكباب المصري طريقة تحضير الكباب المصري قطعي اللحم لقطع متوسطة الحجم وابشري عليهم بصلة حمراء متوسطة الحجم.

ضيفي عليهم الثوم والقرنفل وأوراق الريحان الطازج وأوراق النعناع والبقدونس ونصف كوب دبس الرومان و وربع كوب زيت زيتون وملعقة ملح صغيرة والفلفل الأسود وقلبي المكونات حتى تمتزج جيدًا.

اتركي المكونات في التتبيلة لبعض الوقت.

جهزي الأسياخ وانقعيها في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إذا كنت تستخدمين شواية الغاز قومي بتسخين الشواية على درجة حرارة متوسطة وسخني الفحم وضعي كومة فحم في وسط الشواية.

قومي بتجهيز اللحم وإزالة العوالق بيه وضعيه داخل الأسياخ واتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق قبل الشواء.

قشري البصل وضعيه في الأسياخ مع الفلفل الأخضر والطماطم.

ادهنيهم بفرشاة مغموسة بزيت الزيتون وضعيهم في الشواية للتحمير لمدة 15 دقيقة.

قدميها في الأخير مع سلطة الزبادي والأرز البسمتي بالمكسرات والزبيب والخبز الحليب. والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والثومية حسب التفضيل.

ملاحظة يفضل ترك اللحم في التتبيلة يوم بلية حتى يمتص المكونات ويتم الشواء بعد ذلك سريعًا. بالنسبة للخضروات يمكنك تركها في التتبيلة لمدة 15 دقيقة لمزيد من النكهة المميزة.

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