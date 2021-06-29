لن تصدقي كيراتين طبيعي جبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد في دقائق من اول مرة

لن تصدقي كيراتين طبيعي جبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد إذا كان شعرك غير مفرود، فأنت تعلم بالتأكيد أنك تستخدم كل أدوات فرد الشعر يوميًا، سواء كان ذلك باستخدام منتجات كيميائية أو باستخدام مكاوي الشعر ومجففات الشعر، فأنت تعرف أيضًا نتائج استخدام كل هذه الأدوات والمستحضرات، والأضرار التي تسببها لشعرك، لذلك الوقت قد حان لتبديل هذه المنتجات والأدوات بالكثير من المكونات الطبيعية الآمنة لكل أنواع الشعر.

الشعر الخشن هي مشكله عامة تعاني منها الكثير من السيدات والفتايات ومنهم من يلجا الى مستحضرات جاهزة تضر الشعر.

هي مشكله عامة تعاني منها الكثير من السيدات والفتايات ومنهم من يلجا الى مستحضرات جاهزة تضر الشعر. ولكن يمكنك استخدام المواد الكيميائية الطبيعية بدلًا من المواد الكيميائية لتمنحك نتيجة مذهلة دون الإضرار بشعرك.

قومي بتحضير وعاء وضعي به معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من زيت اللوز ومعلقة من زيت الجرجير.

قومي بتسخين الزيوت حتي تصبح دافيء ضعي اليهم معلقه من المايوينز والزبادي.

يقلب الخليط ويتم وضعهم على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الاطراف.

يلف الشعر وتترك الخليط لمدة ساعتين ويغسل بالماء والبلسم والشامبو.

مع تكرار الوصفه مرة كل اسبوع سوف تلاحظى نتيجة مبهره شعر حرير بدون هيشان ولا جفاف بطريقة طبيعية.

هذه هي الطريقة الطبيعية الأولى للجمع بين الشعر الناعم والجذاب بعناية لإنتاج الكيراتين الطبيعي للشعر الجاف والهش، المُعد خصيصًا للرجال أو الفتيات أو النساء.

استخدم كيسًا واحداً من الخميرة الجافة الفورية.

2 ملاعق ممتلئة من خل التفاح.

البيض: البيض، وذبك لأنه يحتوي على بروتين يعد من أفضل أنواع البروتينات.

2 ملاعق ممتلئة من النشا.