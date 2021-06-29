ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن والجاف زى الحرير لأكثر من 6 شهور

ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن ، الآن العديد من المنتجات والوصفات التي أصبحت تستخدمها الكثير من النساء من أجل فرد وتنعيم شعرهم حيث تعاني العديد من السيدات من مشكلة خشونة الشعر وتجعيده ولكن من أكثر الوضفات التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر وتنعيمه هي الوضفة التي يدخل بها مشحوق النشا فهو مكون ساحر في هذا الأمر ولذا سنقدم لك البوم من خلال هذا المقال بعض الوصفات المتميزة في فرد الشعر الخشن والشعر المجعد ومن بينهم وصفة النشا لذلك ننصحك بمتابعة مقالنا إلى النهاية حتى تستفيدي من هذه المعلومات الهامة. ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن مكونات الوصفة عدد 4 ملاعق كبار من النشا.

ربع كوب من اللبن السائل.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات تحضير الوصفة أولًا يجب عليك خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا حتى يتم التجانس بينهم وتحصلين على قوام كريمي أملس من دون تكتلات.

عليك أن تقومي بغسل شعرك وتنظيفه من أش دهون به ومن ثم قومي بتجففيه جيدًا.

افردي الخليط على شعرك كله من جذوره إلى أطرافه.

قومي بتمشيط شعرك جيدًا باستخدام مشط واسع لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اغسلي شعرك الآن من الماسك بالماء والشامبو.

كرري استخدام الوصفة مرة في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على نتيجة متألقة. وصفة الزيوت لفرد الشعر وصفة الزيوت لفرد الشعر مكونات الوصفة 2 ملعقة من زيت جوز الهند

عدد 2 ملعقة من زيت الجوجوبا

2 ملعقة من زيت الأفوكادو

1 ملعقة من زيت النعناع

عدد 2 ملعقة من زيت الجرجير

2 ملعقة من زيت الزيتون خطوات تحضير الوصفة في وعاء مناسب قومي بخلط كافة الزيوت السابق ذكرها مع بعضهم البعض وارفعيهم على نار هادئة للتسخين أو قومي بتسخينهم في المايكرويف.

بعد تنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا قومي بتقسيم الشعرك إلى خصل متساوية.

ابدأي بدهن شعرك بالزيوت باستخدام فرشاة الصبغة أو أي فرشاة مناسبة.

غطي شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ومن ثم اغسليه جيدًا.

استمري باستخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع لنتيجة أفضل.

يمكنك عمل ماسك طبيعي لفرد الشعر الخشن باستخدام بيضة واحدة وموزة واحدة ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح سائلة وتاكدى من هرس الموزة جيدا ، ثم قومي بفرد العجينة السائلة على شعرك واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة حتي تجف تماما ، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب والماء البارد لسعر حرير زى الكوريين لن تستغني عنه ابدا. الوسوم

ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن ، الآن العديد من المنتجات والوصفات التي أصبحت تستخدمها الكثير من النساء من أجل فرد وتنعيم شعرهم حيث تعاني العديد من السيدات من مشكلة خشونة الشعر وتجعيده ولكن من أكثر الوضفات التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر وتنعيمه هي الوضفة التي يدخل بها مشحوق النشا فهو مكون ساحر في هذا الأمر ولذا سنقدم لك البوم من خلال هذا المقال بعض الوصفات المتميزة في فرد الشعر الخشن والشعر المجعد ومن بينهم وصفة النشا لذلك ننصحك بمتابعة مقالنا إلى النهاية حتى تستفيدي من هذه المعلومات الهامة. ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن ماسك طبيعي اقوي من الكيراتين هيحول شعرك الخشن مكونات الوصفة عدد 4 ملاعق كبار من النشا.

ربع كوب من اللبن السائل.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات تحضير الوصفة أولًا يجب عليك خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا حتى يتم التجانس بينهم وتحصلين على قوام كريمي أملس من دون تكتلات.

عليك أن تقومي بغسل شعرك وتنظيفه من أش دهون به ومن ثم قومي بتجففيه جيدًا.

افردي الخليط على شعرك كله من جذوره إلى أطرافه.

قومي بتمشيط شعرك جيدًا باستخدام مشط واسع لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

اغسلي شعرك الآن من الماسك بالماء والشامبو.

كرري استخدام الوصفة مرة في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على نتيجة متألقة. وصفة الزيوت لفرد الشعر وصفة الزيوت لفرد الشعر مكونات الوصفة 2 ملعقة من زيت جوز الهند

عدد 2 ملعقة من زيت الجوجوبا

2 ملعقة من زيت الأفوكادو

1 ملعقة من زيت النعناع

عدد 2 ملعقة من زيت الجرجير

2 ملعقة من زيت الزيتون خطوات تحضير الوصفة في وعاء مناسب قومي بخلط كافة الزيوت السابق ذكرها مع بعضهم البعض وارفعيهم على نار هادئة للتسخين أو قومي بتسخينهم في المايكرويف.

بعد تنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا قومي بتقسيم الشعرك إلى خصل متساوية.

ابدأي بدهن شعرك بالزيوت باستخدام فرشاة الصبغة أو أي فرشاة مناسبة.

غطي شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ومن ثم اغسليه جيدًا.

استمري باستخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع لنتيجة أفضل.

يمكنك عمل ماسك طبيعي لفرد الشعر الخشن باستخدام بيضة واحدة وموزة واحدة ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح سائلة وتاكدى من هرس الموزة جيدا ، ثم قومي بفرد العجينة السائلة على شعرك واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة حتي تجف تماما ، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب والماء البارد لسعر حرير زى الكوريين لن تستغني عنه ابدا.

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