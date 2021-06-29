طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي بالبصل في القدر العادي

طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي من أشهر وصفات اللحم في السعودية وهي وصفة لذيذة وسهلة وذات طعم رائع، تميزت بها منطقة الحجاز أولاً ثم أصبحت موجودة في كافة أنحاء المملكة، يمكن استخدام أي نوع من اللحم في هذه الوصفة، ولكن الأصل فيها هو استخدام لحم الغنم للحصول على طعم مميز، وهي تشبه طريقة الشاورما مع بعض الاختلافات البسيطة منها طريقة تقطيع اللحم غير أن لحم المقلقل الحجازي يكون غير متبل، في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير مقلقل لحم على الطريقة الأصلية. طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي مقادير مقلقل اللحم نصف كيلو جرام من لحم الغنم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

مقدار فنجان من الزيت.

2 بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

فلفل ألوان مقدار كوب مقطع.

عدد 6 فصوص ثوم.

حبة طماطم مفرومة.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

عصير ليمونة. طريقة عمل مقلقل اللحم نسخن مقلاة ثم نضع فيها الزيت حتى يسخن ونضيف إليه قطع اللحم.

ونتركه حتى يتغير لونه من جميع الجوانب ثم نهدئ النار ونترك اللحم حتى تنزل السوائل منه في المقلاة.

نقلب اللحم من حين لآخر حتى نتخلص من كافة السوائل مع بقاء النار هادئة.

بعد أن يجف اللحم من السوائل نضيف قطع البصل والفلفل الألوان والثوم ثم نقلب كل المكونات جيداً.

نضيف الطماطم المفرومة ثم نتبل بملح وفلفل أسود وبهارات لحم.

نغطي المقلاة ثم نتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم ويذوب البصل وتختلط كل النكهات مع بعضها البعض.

نقدمها ساخنة مع الخبز. طريقة عمل المقلقل باللحم والكبدة المقادير ربع كيلو جرام من لحم الغنم.

ربع كيلو جرام من الكبدة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

4 فصوص ثوم.

2 حبة فلفل ألوان.

عصير نصف ليمونة.

حبة طماطم مفرومة.

ملح وفلفل وكمون.

ملعقة كبيرة سمن. الطريقة نسخن السمن في مقلاة ثم نضيف البصل ونحركه حتى يذبل.

نضيف الكبدة مع اللحم ونقلب حتى يتغير لونهم ثم نهدئ النار.

نضيف الفلفل الالوان والطماطم المفرومة ثم نتبل ملح وفلفل وكمون.

نضيف عصير الليمون بعد أن تنضج ثم نقدمها ساخنة. طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي مقادير مقلقل اللحمطريقة عمل مقلقل اللحمطريقة عمل المقلقل باللحم والكبدة المقاديرالطريقة الوسوم

طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي من أشهر وصفات اللحم في السعودية وهي وصفة لذيذة وسهلة وذات طعم رائع، تميزت بها منطقة الحجاز أولاً ثم أصبحت موجودة في كافة أنحاء المملكة، يمكن استخدام أي نوع من اللحم في هذه الوصفة، ولكن الأصل فيها هو استخدام لحم الغنم للحصول على طعم مميز، وهي تشبه طريقة الشاورما مع بعض الاختلافات البسيطة منها طريقة تقطيع اللحم غير أن لحم المقلقل الحجازي يكون غير متبل، في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير مقلقل لحم على الطريقة الأصلية. طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي مقادير مقلقل اللحم نصف كيلو جرام من لحم الغنم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

مقدار فنجان من الزيت.

2 بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

فلفل ألوان مقدار كوب مقطع.

عدد 6 فصوص ثوم.

حبة طماطم مفرومة.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

عصير ليمونة. طريقة عمل مقلقل اللحم نسخن مقلاة ثم نضع فيها الزيت حتى يسخن ونضيف إليه قطع اللحم.

ونتركه حتى يتغير لونه من جميع الجوانب ثم نهدئ النار ونترك اللحم حتى تنزل السوائل منه في المقلاة.

نقلب اللحم من حين لآخر حتى نتخلص من كافة السوائل مع بقاء النار هادئة.

بعد أن يجف اللحم من السوائل نضيف قطع البصل والفلفل الألوان والثوم ثم نقلب كل المكونات جيداً.

نضيف الطماطم المفرومة ثم نتبل بملح وفلفل أسود وبهارات لحم.

نغطي المقلاة ثم نتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم ويذوب البصل وتختلط كل النكهات مع بعضها البعض.

نقدمها ساخنة مع الخبز. طريقة عمل المقلقل باللحم والكبدة المقادير ربع كيلو جرام من لحم الغنم.

ربع كيلو جرام من الكبدة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

4 فصوص ثوم.

2 حبة فلفل ألوان.

عصير نصف ليمونة.

حبة طماطم مفرومة.

ملح وفلفل وكمون.

ملعقة كبيرة سمن. الطريقة نسخن السمن في مقلاة ثم نضيف البصل ونحركه حتى يذبل.

نضيف الكبدة مع اللحم ونقلب حتى يتغير لونهم ثم نهدئ النار.

نضيف الفلفل الالوان والطماطم المفرومة ثم نتبل ملح وفلفل وكمون.

نضيف عصير الليمون بعد أن تنضج ثم نقدمها ساخنة. طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي مقادير مقلقل اللحمطريقة عمل مقلقل اللحمطريقة عمل المقلقل باللحم والكبدة المقاديرالطريقة

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