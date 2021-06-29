وصفات العناية بالشعر وتطويله وتكثيفه في أقل وقت في المنزل

وصفات العناية بالشعر؛ حيث دائماً ما يتعرض الشعر الي عوامل خارجية تؤثر عليه خاصةً في فصل الصيف ومشاكله متعددة، فقد يتعرض الشعر للجفاف، التساقط، التكثف، والضعف الزائد، فأنواع الشعر مختلفة كأنواع البشرة، حيث نجد أن هناك شعر دهني، شعر جاف، شعر مجعد، وشعر صحي، ولهذا نقدم لكم عناية كاملة لجميع أنواع الشعر، كما نذكر لكم بعض المكونات المفيدة جداً للشعر وكيفية استخدامها في وصفة طبيعية. وصفات العناية بالشعر وتطويله وتكثيفه وصفة زيت الزيتون للشعر: حيث تستخدم تلك الوصفة للشعر الجاف، فقد يعمل زيت الزيتون علي ترطيب الشعر بقوة، وذلك بإحضار زيت الزيتون وتدفئته ثم وضعه علي الشعر لمدة 40 دقيقة حتي غسل الشعر بالماء المائل للبرودة. وصفة زيت جوز الهند: زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر، حيث نعم الشعر بطريقة مثالية لذلك يعتبر بديل جيد للبلسم، ولهذا قومي بتدفئة كمية مناسبة منه ووضعه علي الشعر لمدة 40 دقيقة، ثم غسل الشعر بماء مائل للبرودة. وصفة العسل للشعر: يعمل العسل الطبيعي علي ترطيب الشعر وتنعيمه، ولهذا قومي بإحضار ملعقتين كبيرتين من العسل وخلطة مع كمية مناسبة من الشامبو وغسل الشعر بهما. وصفة الشاي الأحمر للشعر: حيث يعمل الشاي علي تعزيز لون الشعر وحمايته من الشيخوخة المبكرة وظهور الشعر الأبيض به ومنحه اللمعان الطبيعي، ولهذا قومي بغلي ملعقة كبيرة من الشاي مع كوب كبير من الماء، ثم اتركيه ليبرد تماماً وغسل الشعر بهما. وصفة الشاي الأخضر للشعر: حيث أن الشاي الأخضر يعمل علي تقوية الشعر ومنع تساقطه، ولهذا قومي بإحضار 3 أكواب من الشاي الأخضر البارد وغسل الشعر بهما، ثم غسل مرة أخري بالماء الفاتر. وصفة الليمون للشعر: يحافظ الليمون علي درجة الحموضة في فروة الرأس مما يعالج وجود القشرة الزائد، ولهذا قومي بإحضار 2 من الليمون الحامض ت=المعصور قي كوب ماء وغسل الشعر بهما مرة أو مرتين في الأسبوع. وصفة خل التفاح للشعر: خل التفاح مفيد جداً للشعر، حيث يعمل علي تنظيف الشعر وتنعيمه بقوة، ولهذا قومي بإحضار ربع كوب من خل التفاح مع 2 كوب من الماء وغسل الشعر بهما. وصفات العناية بالشعر وتطويله وتكثيفه الوسوم

وصفات العناية بالشعر؛ حيث دائماً ما يتعرض الشعر الي عوامل خارجية تؤثر عليه خاصةً في فصل الصيف ومشاكله متعددة، فقد يتعرض الشعر للجفاف، التساقط، التكثف، والضعف الزائد، فأنواع الشعر مختلفة كأنواع البشرة، حيث نجد أن هناك شعر دهني، شعر جاف، شعر مجعد، وشعر صحي، ولهذا نقدم لكم عناية كاملة لجميع أنواع الشعر، كما نذكر لكم بعض المكونات المفيدة جداً للشعر وكيفية استخدامها في وصفة طبيعية. وصفات العناية بالشعر وتطويله وتكثيفه وصفة زيت الزيتون للشعر: حيث تستخدم تلك الوصفة للشعر الجاف، فقد يعمل زيت الزيتون علي ترطيب الشعر بقوة، وذلك بإحضار زيت الزيتون وتدفئته ثم وضعه علي الشعر لمدة 40 دقيقة حتي غسل الشعر بالماء المائل للبرودة. وصفة زيت جوز الهند: زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر، حيث نعم الشعر بطريقة مثالية لذلك يعتبر بديل جيد للبلسم، ولهذا قومي بتدفئة كمية مناسبة منه ووضعه علي الشعر لمدة 40 دقيقة، ثم غسل الشعر بماء مائل للبرودة. وصفة العسل للشعر: يعمل العسل الطبيعي علي ترطيب الشعر وتنعيمه، ولهذا قومي بإحضار ملعقتين كبيرتين من العسل وخلطة مع كمية مناسبة من الشامبو وغسل الشعر بهما. وصفة الشاي الأحمر للشعر: حيث يعمل الشاي علي تعزيز لون الشعر وحمايته من الشيخوخة المبكرة وظهور الشعر الأبيض به ومنحه اللمعان الطبيعي، ولهذا قومي بغلي ملعقة كبيرة من الشاي مع كوب كبير من الماء، ثم اتركيه ليبرد تماماً وغسل الشعر بهما. وصفة الشاي الأخضر للشعر: حيث أن الشاي الأخضر يعمل علي تقوية الشعر ومنع تساقطه، ولهذا قومي بإحضار 3 أكواب من الشاي الأخضر البارد وغسل الشعر بهما، ثم غسل مرة أخري بالماء الفاتر. وصفة الليمون للشعر: يحافظ الليمون علي درجة الحموضة في فروة الرأس مما يعالج وجود القشرة الزائد، ولهذا قومي بإحضار 2 من الليمون الحامض ت=المعصور قي كوب ماء وغسل الشعر بهما مرة أو مرتين في الأسبوع. وصفة خل التفاح للشعر: خل التفاح مفيد جداً للشعر، حيث يعمل علي تنظيف الشعر وتنعيمه بقوة، ولهذا قومي بإحضار ربع كوب من خل التفاح مع 2 كوب من الماء وغسل الشعر بهما. وصفات العناية بالشعر وتطويله وتكثيفه

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