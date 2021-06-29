5 استخدامات سحرية للميكرويف لا تخطر على بالك لحل مشاكل كثيرة في المطبخ، بالاضافة إلى أسهل طريقة لتنظيف الميكرويف، هناك الكثير من الأشخاص كل ما يعرفونه عن الميكرويف أنه يُستخدم لتسخين الطعام الذي سبق تسويته فقط، رغم أن هناك استخدامات عديدة للميكرويف لا تخطر على بالك من شأنها أن تفيدك كثيراً، وهنا يأتي دورنا سيدتي في سلسلة الأفكار المنزلية المبتكرة لنوضح لكِ أكثر عن استخدامات الميكرويف الغير معروفة، والتي قد تكون حلاً عملياً للكثير من المشكلات التي قد تواجهك في المطبخ.

5 استخدامات للميكرويف لا تخطر على بالك

عند الحاجة إلى تسخين طبقين داخل الميكرويف الذي لا يحتمل سوى طبق واحد هناك حيلة تُمكنك من تسخينهما معاً، وهي وضع الطبق الأول كالمعتاد ثم وضع كوب يحتمل الحرارة بجانبه وفوق الكوب يوضع الطبق الثاني للتسخين. أما الحيلة الثانية فهي تكمن في تقشير الثوم حيث يمكنك تحويل رأس الثوم إلى فصوص بدون إزالة القشر، ثم يتم وضعها في الميكرويف لمدة 30 ثانية، وبعد مرور الوقت نجد أنه يمكننا فصل القشرة بعيداً عن الثوم بسهولة وتقشيره على الفور.

أما الحيلة الثالثة لاستخدامات الميكرويف السحرية في إنجاز عملك بالمطبخ فهي إستخدام الميكرويف لعمل الفشار، وذلك عبر الاستعانة بكيس من الكرتون ووضع كمية ذرة الفشار بداخله، ثم وضع ملعقتان من الزيت بداخله، ثم يتم إغلاق كيس الكرتون بإحكام ووضعه داخل الميكرويف وضبطه لمده 3 دقائق، وبعد مرور الوقت وعند استخراج الكرتون نجد أن الفشار قد تم عمله بنجاح.

يمكنك سلق البيض داخل الميكرويف وتلك هي الحيلة الرابعة، حيث يتم الاستعانة بكوب حراري مملوء نصفه بالماء، ثم يتم وضع البيضة بداخله مع ضبط الميكرويف لمدة دقيقتين، وبعد مرور الوقت نلاحظ سلق البيضة في سرعة، أما الحيلة الخامسة فهي سلق البطاطس بدون ماء داخل الميكرويف، بإستخدام خلة الشيش طاووق وعمل أربعة ثقوب في البطاطس حتى يسهل سلقها، وخلال دقيقتان يتم تسوية البطاطس تماماً.

أسهل طريقة لتنظيف الميكرويف

لتنظيف الميكرويف بدون مجهود على الإطلاق يتم إستخدام وعاء بداخله ماء مع مراعاة أنه يحتمل حرارة الميكرويف، مع عدم إستخدام أطباق بلاستيك أو استانلس واستخدام أطباق حرارية فقط، ثم يتم إضافة القليل من الخل في الماء ثم وضع الوعاء في الميكرويف وتشغيل الميكرويف، حتى يتم تسخين الماء الممزوج بالخل، والبخار الناتج يقضي نهائياً على الدهون والإتساخات المتراكمة بداخل الميكرويف، وبإستخدام قطعة من الإسفنج يتم إزالة البخار الممزوج بالدهون حتى يتم التخلص منها على الفور.