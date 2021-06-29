طريقة عمل عجينة الكريب البيتي في خمس دقائق بالفيديو بطعم أجمل من كريب المحلات

يبحث العديد عن طريقة عمل عجينة الكريب في البيت، الكريب من الأكلات المفضلة لأولادنا جميعا لذلك تسعي كل أم لمعرفة طريقة عمل الكريب بالمنزل، لتوفر لأطفالها وجبة بصنع يديها بالمنزل مضمونة وصحية، والكريب منه أنواع مثل كريب شاورمة فراخ وكريب شيش وكريب الفراخ الكرسبي ويوجد ايضاً كريب حلو مثل كريب النوتيلا.

طريقة عمل عجينة الكريب

نقدم لك طريقة سهلة جدا لعمل عجينة الكريب في المنزل بالخلاط، من خلال الخطوات البسيطة التي سوف نذكرها لك يمكنك عمل أحلى وأطرى عجينة كريب يمكنك بها صنع الكريب المفضل لدى أطفالك سواء كريب حادق أوكريب حلو، وسر عمل الكريب في البيت، بخطوات سهلة يمكنك عمل أحلى عجينة كريب.

المقادير وطريقة التحضير

هذه هي مقادير عمل عجينة الكريب في الخلاط بالمنزل لعمل اجمل عجينة كريب وهي:

كوب حليب.

ثلاث ملاعق زيت.

نصف ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشه من الملح.

كوب إلا ربع دقيق.

عدد واحد بيضة.

بعد خلط جميع المكونات السابق ذكرها في الخلاط جيداً، نحضر طاسة تيفال أو جرانيت ونضع بها نقطتين من الزيت.

ثم نضع مقدار قليل من العجينة ونحركها في الطاسة حتى تتوزع بجميع الطاسة وعندما تأخذ لون ذهبي نقلبها على الوجه الأخر.

طريقة تحضير عجينة الكريب

ونقدم لك فيديو يوضح طريقة تحضير عجينة الكريب بالخطوات لعمل كريب في البيت أوفر وأحلى من الكريب الذي يباع في المحالات.

بعد عمل عجينة الكريب يمكنك صنع الكريب الحادق بجميع أنواعه كريب الفراخ، كريب شاورما فراخ، كريب اللحمة كريب فراخ كرسبي كريب فاهيتا، كريب شيش طاوق، وكذلك الكريب الحلو مثل النوتيلا والموز وسلطة الفاكهة، يمكنك تحضير جميع أنواع الكريب التي تصنع في المطاعم حتى تجنبي أطفالك شراء الوجبات من الخارج وتضمني جميع المأكولات التي يتناولنها أن تكون وجبات مضمونة مصنوعة بالمنزل خاصا في ظل وباء كورونا يجب عليك توفير كافى المأكولات بالمنزل لتجنب الاصابة بالفيروس أثناء تناول وجبة ملوثة.