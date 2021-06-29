طريقة عمل كريم الكركم وماء الورد الرهيب لتفتيح المناطق الحساسة وإزالة التجاعيد

كريم الكركم وماء الورد ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق فعالة وطبيعية ومجربة ومضمونة لتفتيح المناطق الحساسة، وتقوم السيدات والفتيات باستخدام مستحضرات طبيعية بدل من الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، حيث أن الكركم مفيد جداً للبشرة الدهنية والجافة حيث أنه يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وتعمل على التخلص من الاحمرار والالتهابات،، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الكركم وماء الورد الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وإزالة التجاعيد والبثور في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كريم الكركم وماء الورد

يتكون كريم الكركم وماء الورد من بعض المكونات التي تعطيه رائحة وقوام رهيب وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

سوف تتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والورد الرهيب في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به الكركم وماء الورد والنشا ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وكريم. نقوم بوضع الكريم على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة ثم نمسح الوجه بقطنة مبللة بالماء البارد. ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم نضع كريم مرطب خاص بالبشرة. نكرر هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.

فوائد الكركم للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-