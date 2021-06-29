طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري بتتبيله وطعم لذيذ

توجد الكثير من الطرق المتعددة والمختلفة لإعداد الدجاج فيمكن عمل الدجاج بأكثر من طريقة حيث يمكن لسيدة المنزل عمل أشهي الوصفات المختلفة بأفكار جديدة ومتنوعة ويفضل الكثيرين تناول الدجاج مع البهارات التي تعطيها طعم لذيذ ورائحة جذابة تجعل الجميع يقبلون على تناولها بشهية مفتوحة وعبر هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري بتتبيله مميزة. طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري أولاً: المكونات كيلو واحد من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الفلفل الرومي المقطع مكعبات وحبة واحدة من الفلفل الحار مقطعة.

حبتان من الطماطم متوسطة الحجم مبشورين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة.

جزرة صغيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل.

كزبرة خضراء مقطعة.

ربع لتر من كريمة الطبخ.

ربع لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

سمنة وزيت. ثانياً: طريقة التحضير يتم تقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات وغسلها جيداً ونصفيها من الماء ثم نتبل قطع الدجاج بنصف كمية البهارات من الكاري والكركم والكزبرة الجافة والبابريكا والزنجبيل والثوم. في طاسة على النار يتم وضع ملعقة كبيرة من السمن مع القليل من الزيت ونتركها حتي تسخن ثم نضع صدور الدجاج المقطعة بالتتبيلة الموجودة بها ونتركها على النار ونقلب حتي تتحمر قطع الدجاج. بعد ذلك يتم رفع قطع الدجاج من على النار ونضعها في طبق جانباً وفي نفس الطاسة التي قمنا بتشويح صدور الدجاج فيها نضع بها القليل من الزيت ونضعها على النار ثم نضع البصل المفروم بها. بعد ذلك نضيف علي البصل الفلفل الحار والرومي ونضيف الجزر المبشور ونقلب قليلاً ثم نضع باقي كمية البهارات والثوم والزنجبيل ونقلب قليلاً ثم نضع صلصة الطماطم والطماطم المبشورة ونضع ملعقة السكر ونقلب قليلاً. بعد ذلك نضيف إليهم كريمة الطبخ والحليب ونقلب حتي يصبح الصوص متماسك ثم نضع عليه صدور الدجاج ونتركه لمدة دقيقة على النار مع التقليب وبعد ذلك نرفعه من على النار. نضع صوص الدجاج في أطباق التقديم ويتم تزيينه بالكزبرة الخضراء ويقدم إلى جانبه الأرز الأبيض. الفوائد الصحية للكاري الفوائد الصحية للكاري للكاري فوائد صحية عديدة لذلك تحرص كل أم على وضعه في الوجبات التي تقوم بتحضيرها مع الحرص على عدم الإكثار من الكمية التي يتم وضعها من الكاري حتي لا تتحول فوائده إلي أضرار ومن أهم فوائد الكاري أنه يعالج التهابات المفاصل ويسهم في إتمام عملية الهضم بشكل صحيح كما أنه يقوي القلب ويحمي الجسم من عدد من أنواع السرطان الوسوم

توجد الكثير من الطرق المتعددة والمختلفة لإعداد الدجاج فيمكن عمل الدجاج بأكثر من طريقة حيث يمكن لسيدة المنزل عمل أشهي الوصفات المختلفة بأفكار جديدة ومتنوعة ويفضل الكثيرين تناول الدجاج مع البهارات التي تعطيها طعم لذيذ ورائحة جذابة تجعل الجميع يقبلون على تناولها بشهية مفتوحة وعبر هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري بتتبيله مميزة. طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري طريقة عمل صدور الدجاج بالكاري أولاً: المكونات كيلو واحد من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الفلفل الرومي المقطع مكعبات وحبة واحدة من الفلفل الحار مقطعة.

حبتان من الطماطم متوسطة الحجم مبشورين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة.

جزرة صغيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل.

كزبرة خضراء مقطعة.

ربع لتر من كريمة الطبخ.

ربع لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

سمنة وزيت. ثانياً: طريقة التحضير يتم تقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات وغسلها جيداً ونصفيها من الماء ثم نتبل قطع الدجاج بنصف كمية البهارات من الكاري والكركم والكزبرة الجافة والبابريكا والزنجبيل والثوم. في طاسة على النار يتم وضع ملعقة كبيرة من السمن مع القليل من الزيت ونتركها حتي تسخن ثم نضع صدور الدجاج المقطعة بالتتبيلة الموجودة بها ونتركها على النار ونقلب حتي تتحمر قطع الدجاج. بعد ذلك يتم رفع قطع الدجاج من على النار ونضعها في طبق جانباً وفي نفس الطاسة التي قمنا بتشويح صدور الدجاج فيها نضع بها القليل من الزيت ونضعها على النار ثم نضع البصل المفروم بها. بعد ذلك نضيف علي البصل الفلفل الحار والرومي ونضيف الجزر المبشور ونقلب قليلاً ثم نضع باقي كمية البهارات والثوم والزنجبيل ونقلب قليلاً ثم نضع صلصة الطماطم والطماطم المبشورة ونضع ملعقة السكر ونقلب قليلاً. بعد ذلك نضيف إليهم كريمة الطبخ والحليب ونقلب حتي يصبح الصوص متماسك ثم نضع عليه صدور الدجاج ونتركه لمدة دقيقة على النار مع التقليب وبعد ذلك نرفعه من على النار. نضع صوص الدجاج في أطباق التقديم ويتم تزيينه بالكزبرة الخضراء ويقدم إلى جانبه الأرز الأبيض. الفوائد الصحية للكاري الفوائد الصحية للكاري للكاري فوائد صحية عديدة لذلك تحرص كل أم على وضعه في الوجبات التي تقوم بتحضيرها مع الحرص على عدم الإكثار من الكمية التي يتم وضعها من الكاري حتي لا تتحول فوائده إلي أضرار ومن أهم فوائد الكاري أنه يعالج التهابات المفاصل ويسهم في إتمام عملية الهضم بشكل صحيح كما أنه يقوي القلب ويحمي الجسم من عدد من أنواع السرطان

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