ماسكات النشا السريعة لبشرة مشرقة وصافية قبل المناسبات المفاجئة

تحتاج البشرة إلى عناية مستمرة وخاصة لتجنب ظهور المشاكل المختلفة بها مثل الحبوب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة، لذلك يجب عليكم اتباع روتين يومي للعناية بالوجه جيداً، ويفضل الاعتماد على المكونات الطبيعية في وصفات العناية لأنها تمنح فوائد أكبر وتغذي البشرة، كما أنها سهلة التحضير وغير مكلفة، ولذلك نقدم لكم ماسكات النشا السريعة التي تساعد على منح البشرة النضارة والإشراق التي تحتاجها بكل سهولة وفي أسرع وقت، ويمكن الاعتماد عليها قبل المناسبات المفاجئة لان نتيجتها فورية. ماسك النشا للبشرة ماسك النشا للبشرة مكونات الماسك: ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

القليل من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة كركم. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بتوزيعه على الوجه بالتساوي مع الابتعاد عن الفم والعينين.

نترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسله بالماء البارد جيداً.

ونقوم بترطيبه بمرطب مناسب لنوع البشرة.

يجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع لتحقيق نتيجة مبهرة. ماسك النشا للوجه ماسك النشا للوجه مكونات الماسك: ملعقتين من الجيلاتين البودرة.

ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الماء الساخن. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخلط كلاً من النشا والجيلاتين جيداً، ونضيف لهم الماء الساخن.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس جيداً.

نستمر في تحريك المكونات حتى يبرد الماء ونحصل على قوام سميك.

نفرد الماسك بعد ذلك على الوجه كله مع الابتعاد عن منطقة الفهم وحول العينين.

ونتركه حتى يجف تماماً قد يستغرق 20 دقيقة.

بعد أن يجف نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ونتأكد من إزالة كافة المكونات.

ثم نقوم بترطيب الوجه بكريم مناسب للبشرة.

يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً. وصفة النشا للبشرة وصفة النشا للبشرة مكونات: ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. طريق تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نوزع الخليط على الوجه بالتساوي.

نتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الفاتر. الوسوم

تحتاج البشرة إلى عناية مستمرة وخاصة لتجنب ظهور المشاكل المختلفة بها مثل الحبوب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة، لذلك يجب عليكم اتباع روتين يومي للعناية بالوجه جيداً، ويفضل الاعتماد على المكونات الطبيعية في وصفات العناية لأنها تمنح فوائد أكبر وتغذي البشرة، كما أنها سهلة التحضير وغير مكلفة، ولذلك نقدم لكم ماسكات النشا السريعة التي تساعد على منح البشرة النضارة والإشراق التي تحتاجها بكل سهولة وفي أسرع وقت، ويمكن الاعتماد عليها قبل المناسبات المفاجئة لان نتيجتها فورية. ماسك النشا للبشرة ماسك النشا للبشرة مكونات الماسك: ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

القليل من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة كركم. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بتوزيعه على الوجه بالتساوي مع الابتعاد عن الفم والعينين.

نترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسله بالماء البارد جيداً.

ونقوم بترطيبه بمرطب مناسب لنوع البشرة.

يجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع لتحقيق نتيجة مبهرة. ماسك النشا للوجه ماسك النشا للوجه مكونات الماسك: ملعقتين من الجيلاتين البودرة.

ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الماء الساخن. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخلط كلاً من النشا والجيلاتين جيداً، ونضيف لهم الماء الساخن.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس جيداً.

نستمر في تحريك المكونات حتى يبرد الماء ونحصل على قوام سميك.

نفرد الماسك بعد ذلك على الوجه كله مع الابتعاد عن منطقة الفهم وحول العينين.

ونتركه حتى يجف تماماً قد يستغرق 20 دقيقة.

بعد أن يجف نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ونتأكد من إزالة كافة المكونات.

ثم نقوم بترطيب الوجه بكريم مناسب للبشرة.

يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً. وصفة النشا للبشرة وصفة النشا للبشرة مكونات: ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. طريق تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نوزع الخليط على الوجه بالتساوي.

نتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الفاتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسكات النشا السريعة لبشرة مشرقة وصافية قبل المناسبات المفاجئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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