أقوي سيروم لفرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد وعلاج أطرافه لشعر كالحرير، الشعر يحتاج إلي عناية فائقة خاصة إذا كان الشعر جاف أو مجعد وهذا للحصول علي شعر صحي وإطلاله مميزة.

مما يجعلها تقوم بشراء منتجات الشعر المختلفة مثل الشامبو أو كريمات فرد وتنعيم الشعر أو السيروم ولكن كلها حلول مؤقتة ولا تمنحك النتيجة المطلوبة.

كما أنه يدخل في تركيبها مواد كيميائية تضعف من قوة الشعر علي المدي البعيد ولهذا يمكنك الاستغناء عنها تماماً والبحث عن بدائل طبيعية.

سيروم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد بمكونات مذهلة

فرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد أمر لا تستغني عنه أي فتاة وهذا للحفاظ علي جمالها ولذا يعد السيروم منتج هام جداً للشعر.

حيث يعمل علي منح الشعر النعومة واللمعان كما يحد من جفاف وخشونة الشعر ويمكنك استبدال السيروم الكيميائي بآخر طبيعي.

وهذا لأنه يتكون من مواد وزيوت طبيعية فعالة وآمنة علي الشعر وتقوم بتعزيز صحة الشعر وتعمل علي تقويته وعلاج مشاكله.

سيروم جل الصبار وماء الورد لفرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد

يعمل هذا السيروم علي منح الشعر النعومة والترطيب حيث يحتوي جل الصبار علي مضادات أكسدة وفيتامينات هامة لتغذية الشعر.

كما يقوم بعلاج أطراف الشعر المتقصفة ويزيد من إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

وماء الورد له فوائد عديدة للشعر الجاف والمجعد حيث يعد من أكثر العلاجات التي تقلل من جفاف وخشونة الشعر.

ويقوم بإصلاح الشعر التالف والمتضرر من خلال زيادة نعومة ولمعان الشعر وجعله أكثر مرونة.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

6 قطرات من زيت الياسمين أو أي زيت عطري.

كبسولة فيتامين E.

زجاجة فارغة ونظيفة.

قومي بوضع جل الصبار وماء الورد في الخلاط الكهربائي وامزجيهم جيداً حتي تحصلي علي قوام سائل.

ثم أضيفي زيت جوز الهند وزيت الياسمين وكبسولة فيتامين E ونمزج المكونات مرة أخري حتي تتجانس.

يوضع السيروم في زجاجة نظيفة بها رشاش ثم يرج جيداً قبل الاستخدام.

يرش السيروم علي الشعر وهو جاف من الجذور حتي الأطراف ويترك بدون غسل.

يستخدم السيروم يومياً أو مرتين في الأسبوع علي حسب جفاف الشعر وسوف تلاحظي الفرق لشعر ناعم حرير.

مكونات سيروم فرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعدطريقة تحضير سيروم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد وكيفية الاستخدام