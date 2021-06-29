لماذا تحب الفتيات الشوكولاتة، سحر عشاق الطعم الخلاب الذي لا تشوبه شائبة سواء تناولتها لوحدها أو على شكل كيكة أو شراب بارد أو ساخن.

إنها الشوكولاتة، حبيبة قلب الفتيات والسيدات والأطفال بشكل خاص، وقلما تجد معجبين بها عند الرجال إلا في حالات نادرة. الفاتنة الجميلة التي تدخل القلب قبل الفم، لتزيده هياماً وحباً بهذه الأعجوبة التي حبانا الله بها وأمتعنا بجمال ورقة مذاقها.

أما لماذا تحب الفتيات الشوكولاتة، فهذه مسألة خاصة لا بد من الخوض فيها وسير أغوارها لمعرفة شغف النساء والفتيات تحديداً بالشوكولاتة وإقبالهم عليه في العديد من المناسبات.

لماذا تحب الفتيات الشوكولاتة

على الرغم من المعتقدات القديمة السائدة والتي تزعم أن الشوكولاتة مضرة جداً بالصحة ولا ينبغي تناولها، إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث دحضت هذه المزاعم وأكدت أن تناول الشوكولاتة بشكلها الصحيح وكميتها المناسبة، يعود بالنفع والفائدة على صحة الإنسان وليس الضرر.

وللإجابة عن السؤال لماذا تحب الفتيات الشوكولاتة، فقد أظهرت دراسات عدة أن تناول الشوكولاتة بشكل عام والداكنة منها بشكل خاص، يساعد في زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الدم. ويساعد هذا الأكسيد على تعزيز تدفق الدم في الجسم واسترخاء وراحة الشرايين في الجسم.

ويعود الفضل في ذلك لاحتواء الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونول وهي مواد كيميائية تزيد من الشعور بالراحة والإسترخاء، وهي أمور تحتاجها الفتيات في مراحل عديدة من حياتها سواء قبل وأثناء نزول الدورة الشهرية، أو في مرحلة البلوغ والمراهقة المصحوبة بالعديد من الاضطرابات الهرمونية، وصولاً إلى مراحل الحمل والولادة وانقطاع الطمث.

كما أن تناول الشوكولاتة الداكنة يزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ، وهو هرمون السعادة الذي قد يصاب ببعض الإضطرابات في مراحل حياة الفتيات المختلفة. ما يزيد الشعور بالسعادة ويعزز الراحة عند الفتيات.

ولا ننسى بالطبع الفائدة الجمالية القصوى التي تحصل عليها الفتيات من تناول الشوكولاتة الداكنة، الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتبطئ تدمير الخلايا في الجسم والبشرة، ما يقلل من احتمال الشيخوخة المبكرة ويساعد على التمتع ببشرة شابة حتى مع التقدم بالسن.

ما دوت الخليج فوائد الشوكولاتة الصحية

بعد الحديث عن السبب وراء حب الفتيات للشوكولاتة، لا بد من التوقف وإن بإيجاز عند فوائد تناول الشوكلاتة الصحية.

فإن كنتم ممن يخشون زيادة الوزن وظهور حب الشباب في الوجه والاصابة بالسكري وامراض القلب بسبب تناول الشوكولاتة، لا تخشوا شيئاً طالما أنكم تحافظون على المستوى المعتدل في تناول هذه الجميلة والاستفادة من فوائدها الصحية.

ومن فوائد تناول الشوكولاتة بشكل معتدل: