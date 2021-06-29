فيه طرق كتير تعرفي بيها الشخصية اللي قدامك أو نوع مزاجه منها البوست اللي بيكتبها او التويته، تصرفاته وحتي سرعته في الكلامك هتديكي أكتر من انطباع عن شخصيته، طيب انتي انطوائية ولا منفتحة؟ اجتماعية ولا بتحبي العزلة؟ في المقال ه هنقولك على حاجات بسيطة لو لاحظتيها هتخليكي تفهمي اكتر عن طبيعتك وطبيعة الشخص اللي قدامك، اعرفي معانا ازاي طريقتك في الكلام بتعبر عن شخصيتك

اعرفي معانا ازاي طريقتك في الكلام بتعبر عن شخصيتك

1- لغة الانطوائي: الغموض

الانطوائيين عموما بيحبوا يستخدموا كلمات فيها غموض ومش بسيطة في المعني، أما المنفتحيين لغتهم بتكون اضحة وبسيطة في المصطلحات مثلا لو فيه كتاب معين بيرشحوه، الانطوائي بستخدم كلمات معينة انه غني بالمعلومات أما المنفتح هيقول إن الكتاب جميل ومفيد، ويقعد يشرح في تفاصيله واهم النقط فيه اكتر.

2- الشخص الانطوائي

من أحدث الاكتشافات وكانت أكثرهم فضول وإثارة إن الانطوائيين أثناء كلامهم بيعبروا أكتر بالأحداث والحاجات الفردية وممكن تلاقي معظم كلامهم فيه مراوغة مثلا ” ممكن ناكل سجق”؟ عشان يديك الفرصة ترفض او تقترح حاجة تانية لكن عمره ما هيقول الحاجة اللي بيحبها بشكل مباشر او واضح، على عكس المنفتح في اغلب الوقت هيطلب الحاجة اللي هو عايزها بشكل مباشر زي “يلا ناكل سجق”، او هيبقى منفتح لاقتراحات تانية لكن هيختار منها بشكل صادق ومباشر دون مراوغة.

3- كلمات عن الفرح والبهجة

الانطوائي لما يكون في ناس مع بعض بيتكلموا ودردشة فأول شخص بيحل المشاكل وبيعرف يتناقش في الحلول والطرق اللي تسهل الوصول للحل مثلا ” انا محتاجة أغير المطبخ في شقتي الجديدة لأنه قديم جدا”، أما الشخص المنفتح لما يكون فيه دردشة مع أشخاص بيبدأ يتكلم في المميزات والحاجات اللي بيحبها في الحياة بعيد عن المشاكل حتي لو كان ديكور شقته الجديدة مثلا ” انا بحب غرفة الصالون اللي موجودة في شقتي الجديدة” مش هيهتم بالمشاكل او السلبيات اوي او مثلا الحاجات اللي عايزة تتغير لكن هيركز اكتر على الايجابيات والحاجات اللي بيحبها، على عكس الشخص الانطوائي.

4- استخدام كلمات بتعبر عن الحواس

عموما الكلمات اللي بتختاريها في كلامك هتعبر عنك وعن شخصيتك وأي شخص مُنفتح علي المجتمع بيحب يستخدم كلمات فيها احساس وعاطفة، حتي لو زميل له حصل معاه موقف سئ او مزعج ، المنفتح بيهتم انه يهون عليه ويحسسه انه موجود عشان يسمعه وانه هيبقى كويس، على عكس الانطوائي اللي ممكن يكتفي بمواساة بسيطة ورسمية وبس حتى لو جواه رغبة في المساعدة.

5- القلقانين بيستخدموا كلمات تظهر قلقهم

الشخص اللي بيقلق ديما بيكون كلامه فيه توتر وخوف وكلامه عن نفسه انه دايما حزين وعنده هموم كتير، عموما لو تعرفي شخص كده في حياتك ماتتسرعيش بالحكم عليه لأنه ممكن يكون بيمر بحالة من الإحباط ومحتاج مساعدة .

6- كلمة” إحنا” بيستخدموها الاجتماعيين

الاجتماعيين او المنفتحيين بيميلوا اكتر لاستخدام صيغ الجمع في كلامهم زي “إحنا” بدل “أنا” و”نعمل” بدل “أعمل” وهكذا، ده النهم بيرتبطوا باللي حواليهم بشكل كبير وبيميلوا للعمل الجماعي والمشاركة في كل حاجة، على عكس الانطوائيين اللي هتلاقيهم دايماً بيتكلموا بصيغة المفرد للتعبير عن نفسهم او عن رايهم في اي حاجة.

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