طريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر شهية ومشبعة جدا بأسهل الطرق

طريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر ، إحدى طرق كثيرة لعمل المقلوبة الأصلية، وهي أكلة يعرفها كل مواطني الدول العربية، وهي عبارة عن كمية من الأرز يعلوها الجزر وبعض الخضروات إن أردت، ثم طبقة علوية بها قطع الدجاج الناضجة، والبعض يقوم بإضافة قطع من اللحم إليها. والمقلوبة لها أكثر من طريقة لتحضيرها في المنزل، مثل مقلوبة الدجاج بالبطاطس والباذنجان، طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهلة، و مقلوبة الفول الأخضر بدون لحم ، وتنتمي طرق عمل المقلوبة لأكثر من بلد، وكل منها لها مكوناتها المميزة لها عن الدول الأخرى، مثل طريقة عمل المقلوبة السورية، وطريقة عمل المقلوبة الفلسطينية، كما تختلف طريقة تحضيرها وفقًا لثقافة الشيف الذي يقدم الوصفة، فمن المؤكد أن مقلوبة دجاج منال العالم، سوف تختلف بالطبع عن طريقة مقلوبة الجزر ديما حجاوي.

تظل دائمًا طريقة عمل المقلوبة الأصلية هي الأساس، بين كل الطرق المتنوعة لطهيها، ولاشك أن التنوع مطلوب في عمل أي طعام، ولهذا السبب فإن طريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر، صارت واحدة من أشهر طرق عمل مقلوبة الدجاج، وهي ألذ مقلوبة بالدجاج والخضار، وأسهل طريقة لعمل المقلوبة في المنزل.

كيلو واحد دجاج.

2 كوب أرز بسمتي.

حبة بصل كبيرة مقطعة 4 أرباع.

6 فصوص صحيحة من الهيل (الحبهان).

ستة حبوب فلفل أسود صحيحة.

3 ورقات غار أو لوري.

عود قرفة واحد.

ربع كوب زيت ذرة أو أي نوع مفضل لك.

6 حبات من الجزر.

ملعقتان من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

صنوبر مقلي بقدر ملعتقان كبيرتان.