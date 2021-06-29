7 تفاصيل في طريقة عمل الجاتوه الناجح يجب ألا تفوتك

الجاتوه من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال ولكن في ظل هذه الظروف مع غلاء جميع الأشياء فلجأت معظم الأمهات في تحضير معظم الأكلات والحلويات فى المنزل، غير أنها مضمون نظافتها حفاظاً على أنفسنا مع انتشار الفيروسات المعدية، بالإضافة إلى أنه بسبع مكونات فقط تقومين بتحضير الجاتوه في المنزل وبتكلفة أقل لأن معظم مكوناته موجودة في معظم المنازل بصفة مستمرة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات عمل الجاتوه في المنزل.مكونات تحضير الجاتوه في المنزل:
الجاتوه لا يحتاج إلى مكونات كثيره فمكوناته بسيطة وفي متناول الجميع وليست كثيرة فهم سبع مكونات فقط دون مكونات الكريمة، ولكي نقوم بتحضير الجاتوه في المنزل نحتاج إلى:
- نصف كوب من القطر الخفيف.
- نجهز ملعقتين كبيرتين من الزبدة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- نقوم بشراء ست بيضات.
- نجهز ملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب وربع من السكر البودر، وكوب ونصف من الدقيق.
أما بالنسبة لمكونات الكريمة سوف نحتاج إلى مكونين فقط ألا وهم:
- نصف كوب من السكر البودره.
- أربعة أكواب من الكريمة السائلة.
لكي نقوم بتجهيز الجاتوه في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض مع السكر، ونشغله لحين تجانس هذا الخليط جيداً.
- نقوم بوضعه أعلى حمام ساخن مع مراعاة أن تكون النار هادئة جداً، ونقلبه بإستخدام المضرب اليدوي لحين الحصول على خليط دافئ.
- نقوم بوضعه مرة ثانية في الخلاط ومعه الفانيليا، ونشغله لمدة ثلاث دقائق على سرعة متوسطة.
- نحضر إناء ونضع فيه الزبدة ونضعها على النار لحين اذابتها نهائياً.
- ناخذ كمية قليله من خليط البيض ونضعه في إناء ونضع معه الزبدة السائحة ونقلبهم جيداً، ثم نضعهم مع باقي خليط البيض ونشغل الخلاط.
- نقوم بوضع الدقيق حبه تلو الأخرى مع مراعاة تهدئة سرعه الخلاط.
- نحضر صينيه وندهنها بقليل من السمن ونرشها بالدقيق.
- نضع عجينة الجاتوه فيها وندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة ثلث ساعة.
- نقوم بتجهيز الكريمة وذلك من خلال إحضار المضرب الكهربائي، ووضع أكواب الكريمه فيه ونشغله لحين تضاعف حجم الكريمة.
- نقوم بوضع السكر حبة تلو الأخرى مع إستمرار تشغيل المضرب على السرعة المتوسطه لنحصل على خليط متجانس.
- نقوم بإخراج الكيك من الفرن ونتركها تبرد نهائيا، ثم نقسمها إلى نصفين.
- نضع النصف السفلي من الكيك علي صينية ونضع فوقه طبقة من القطر الخفيف، وربع كمية الكريمة.
- نقوم بتسوية الكريمة جيدا بإستخدام ملعقة بلاستيكية.
- نضع النصف الآخر من الكيك ونرشه بقليل من القطر.
- نقوم بتسوية الكريمة على سطح الكيك، ونزينها بأي شيء متوفر لديكى ونقطعها بإستخدام السكين.
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الجاتوه من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال ولكن في ظل هذه الظروف مع غلاء جميع الأشياء فلجأت معظم الأمهات في تحضير معظم الأكلات والحلويات فى المنزل، غير أنها مضمون نظافتها حفاظاً على أنفسنا مع انتشار الفيروسات المعدية، بالإضافة إلى أنه بسبع مكونات فقط تقومين بتحضير الجاتوه في المنزل وبتكلفة أقل لأن معظم مكوناته موجودة في معظم المنازل بصفة مستمرة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات عمل الجاتوه في المنزل.مكونات تحضير الجاتوه في المنزل:
الجاتوه لا يحتاج إلى مكونات كثيره فمكوناته بسيطة وفي متناول الجميع وليست كثيرة فهم سبع مكونات فقط دون مكونات الكريمة، ولكي نقوم بتحضير الجاتوه في المنزل نحتاج إلى:
- نصف كوب من القطر الخفيف.
- نجهز ملعقتين كبيرتين من الزبدة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- نقوم بشراء ست بيضات.
- نجهز ملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب وربع من السكر البودر، وكوب ونصف من الدقيق.
أما بالنسبة لمكونات الكريمة سوف نحتاج إلى مكونين فقط ألا وهم:
- نصف كوب من السكر البودره.
- أربعة أكواب من الكريمة السائلة.
لكي نقوم بتجهيز الجاتوه في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض مع السكر، ونشغله لحين تجانس هذا الخليط جيداً.
- نقوم بوضعه أعلى حمام ساخن مع مراعاة أن تكون النار هادئة جداً، ونقلبه بإستخدام المضرب اليدوي لحين الحصول على خليط دافئ.
- نقوم بوضعه مرة ثانية في الخلاط ومعه الفانيليا، ونشغله لمدة ثلاث دقائق على سرعة متوسطة.
- نحضر إناء ونضع فيه الزبدة ونضعها على النار لحين اذابتها نهائياً.
- ناخذ كمية قليله من خليط البيض ونضعه في إناء ونضع معه الزبدة السائحة ونقلبهم جيداً، ثم نضعهم مع باقي خليط البيض ونشغل الخلاط.
- نقوم بوضع الدقيق حبه تلو الأخرى مع مراعاة تهدئة سرعه الخلاط.
- نحضر صينيه وندهنها بقليل من السمن ونرشها بالدقيق.
- نضع عجينة الجاتوه فيها وندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة ثلث ساعة.
- نقوم بتجهيز الكريمة وذلك من خلال إحضار المضرب الكهربائي، ووضع أكواب الكريمه فيه ونشغله لحين تضاعف حجم الكريمة.
- نقوم بوضع السكر حبة تلو الأخرى مع إستمرار تشغيل المضرب على السرعة المتوسطه لنحصل على خليط متجانس.
- نقوم بإخراج الكيك من الفرن ونتركها تبرد نهائيا، ثم نقسمها إلى نصفين.
- نضع النصف السفلي من الكيك علي صينية ونضع فوقه طبقة من القطر الخفيف، وربع كمية الكريمة.
- نقوم بتسوية الكريمة جيدا بإستخدام ملعقة بلاستيكية.
- نضع النصف الآخر من الكيك ونرشه بقليل من القطر.
- نقوم بتسوية الكريمة على سطح الكيك، ونزينها بأي شيء متوفر لديكى ونقطعها بإستخدام السكين.
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